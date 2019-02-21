تكنولوجيا: ZTE تخطط لإطلاق هاتف Axon الجديد وهاتفها الرائد الداعم لشبكة 5G خلال MWC 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يتبقى سوي أسبوع واحد على مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019، وكما يبدو، فإن العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها. واليوم، ظهرت صورة مسربة على موقع Weibo الصيني، حيث كشفت عن أن شركة ZTE ستنضم أيضًا إلى قائمة الشركات المشاركة في مؤتمر MWC الذي سيقام في برشلونة يوم الاثنين الموافق 25 فبراير.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت الشركة تنوي الكشف عن جهاز واحد أو جهازين خلال المؤتمر، إلا أننا على العلم بأن هناك هاتفان جدد على وشك الوصول وهم؛ هاتف Axon الجديد والهاتف الرائد الجديد الذي سيدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

كما قد يعني ذلك أيضًا أن هاتف Axon الجديد هو الهاتف الرائد القادم والذي سيوفر الدعم لشبكات الجيل الخامس 5G، أو قد يأتي هاتف Axon بشكل منفصل عن الجهاز الرائد.

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على أي حال، يبدو أن شركة ZTE تستعد لاتخاذ خطوة جديدة بعد حوالي عام من تعرضها للإفلاس بسبب بعد المشكلات التي واجهتها والتي أدت إلى منعها من التعامل مع الولايات المتحدة نظرًا إلى استخدامها لمكونات أمريكية الصنع في البلدان التي لم يكن من المفترض أن تقوم فيها بذلك.

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