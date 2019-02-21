تكنولوجيا: لعبة Fortnite تقدم شخصية حصرية من K-pop لمن يقوموا بطلب هاتف Galaxy S10 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة سامسونج شخصية حصرية جديدة للعبة Fortnite للمستخدمين الذين سيقومون بشراء هاتف جالكسي S10+ الجديد، وهي شخصية تم تصميمها على غرار K-pop (البوب الكوري) وبالتحديد المغني Jung Chan-woo العضو بفرقة iKon الكورية.

إن فرقة iKon هي فرقة فتيان مكونة من سبعة أعضاء من كورية جنوبية، شُكلت بواسطة YG Entertainment في عام 2015. تقوم فرقة iKon في الغالب بأداء موسيقي الهيب هوب والراب وأغاني البالاد، ويعتبر Chan-woo هو أصغر عضو بالفرقة.

ويعتبر هذا العرض الحصري خاص بهاتف جالكسي S10+ فقط، حيث يبدو أن شركة سامسونج ترغب في جذب العديد من اللاعبين لشراء هاتف S10 Plus، وذلك نظرًا إلى أن معالج Snapdragon 855 الجديد سيجعل الهاتف يعمل بسلاسة أكثر مع اللعب المكثف.

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وإلى جانب شخصية Fortnite الجديدة، تستعد سامسونج للشراكة مع Epic Games وفرقة iKon و Ninja (أحد الشخصيات المشهورة على الإنترنت وبالأخص منصة Twitch)، لإقامة حدث خاص بالألعاب في شهر مارس القادم.

جدير بالذكر أن سامسونج بدأت شراكتها مع Fortnite في العام الماضي عندما أحضرت لعبة Fortnite إلى أجهزتها لتكون أول أجهزة تحصل على اللعبة، هذا وبالإضافة إلى تقديمها لشخصيات حصرية لمن قاموا بطلب الهاتف الجديد.

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