الهاتف Lenovo Z6 Pro سيظهر بشكل رسمي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر ديسمبر من العام الماضي، قامت شركة Lenovo بالكشف عن الهاتف Lenovo Z5 Pro GT بإعتباره أول هاتف ذكي في العالم مزود بالمعالج Snapdragon 855، ولكن نظرًا إلى أنه تم التركيز مع هذا الهاتف على السوق الصيني، فهذا يجعله غير موجه للأسواق العالمية. بعد شهرين من ذلك، أصبحت شركة Lenovo جاهزة لإطلاق هاتف ذكي جديد، هذه المرة تستعد الشركة لإطلاق الهاتف Lenovo Z6 Pro. وسيتم الإعلان رسميا عن هذا الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية، على الأقل وفقا لنائب رئيس الشركة.

لا تكشف لنا الصورة عن الكثير، ولكن تشير الدوائر على الأرجح إلى اللفافة الخاصة بالشحن اللاسلكي. هناك أيضا تواريخ للأيام حيث سيتم عقد معرض MWC 2019، مما يعني أن الهاتف سيكون موجودًا في كشك الشركة بهذا المعرض، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم الكشف عنه قبل ذلك أم لا.

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تم الكشف عن الهاتف Lenovo Z5 Pro مع شاشة قابلة للسحب في شهر نوفمبر الماضي، ونحن نتطلع لمعرفة ما إذا كان الهاتف Lenovo Z6 Pro سيحذو حذوه أم أن الشركة الصينية لديها شيء آخر في الإعتبار. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك أيضًا إحتمال أن يتم الكشف عن الهاتف Lenovo Z6 Pro بإعتباره نسخة عالمية من الهاتف Lenovo Z5 Pro GT مزودة بالمعالج Snapdragon 855، وبالمودم Snapdragon X50 لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، على الأقل هذا ما نأمله.

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