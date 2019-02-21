شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تعلن رسميا انقراض أحد القوارض النادرة بسبب تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار علماء البيئة إلى أن التغير المناخى تسبب فى انقراض أحد القوارض النادرة، مما يعد أولى التأثيرات الضارة لتغير درجات الحرارة، التى تؤرق العالم ويخشى بسببها انقراض حيوانات ونباتات مختلفة أخرى.

ووفقاً لموقع وزارة البيئة والطاقة الأسترالى، انقرض الجرذ المرجانى النادر، الذى كان يعيش فى جزيرة رملية تقع قرب ساحل استراليا الشمالى.

Advertisements

وأشار الموقع ذاته إلى أن هذا النوع النادر من القوارض تم اكتشافه من قبل مجموعة من الرحالة البريطانيين، وبناء عليه طالب العلماء بضرورة الحفاظ على المتبقى من تلك السلالة، محذرين من احتمالية انقراضها بسهولة نتيجة عاملين هما التغيرات المناخية وقلة عددها.

وكانت أعلنت السلطات الأسترالية المختصة قد نقلت هذه الجرذان من قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض إلى قائمة الحيوانات المنقرضة لعددها القليل.