تكنولوجيا: هذه هي مواصفات هواتف سامسونج جالاكسي S10 الجديدة وأسعارها وموعد طرحها في الأسواق

في مؤتمرها، الذي نظمته مساء أمس في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كشفت سامسونج Samsung عن هواتف جالاكسي Galaxy S10 الجديدة، والتي فتحت سامسونج في نفس اليوم باب الحجز المسبق لها، وحددت يوم 8 مارس القادم موعدا لشحن الهواتف لعملائها. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S10 الشاشة: منحنية Quad HD+ Curved Dynamic بقياس 6.1 بوصة من نوع أموليد AMOLED (550ppi) بنسبة 19:9، ونسبة الشاشة من جسم الهاتف 93.1%. المعالج: كوالكوم Qualcomm 855 (أو سامسونج إكسينوس Exynos 9820) بحسب الدولة التي سيصدر فيها الهاتف. الكاميرا الخلفية: 3 عدسات، مع خاصية الثبات البصري للصورة. الكاميرا الأمامية: بدقة 10 ميجابكسل. وزن الهاتف: 157 جرام. ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت. سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت. البطارية: 3,400 مللي أمبير ساعة. ميزة الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare. نظام التشغيل: أندرويد Android 9.0 Pie. السعر: حوالي 18,350 جنيها مصريا. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S10+ الشاشة: منحنية Quad HD+ Curved Dynamic بقياس 6.4 بوصة من نوع أموليد AMOLED (550ppi) بنسبة 19:9، ونسبة الشاشة من جسم الهاتف 93.1%. المعالج: كوالكوم Qualcomm 855 (أو سامسونج إكسينوس Exynos 9820) بحسب الدولة التي سيصدر فيها الهاتف. الكاميرا الخلفية: 3 عدسات، مع خاصية الثبات البصري للصورة. الكاميرا الأمامية: مزدوجة 8 و10 ميجابكسل. وزن الهاتف: 175 جرام. Advertisements الرامات: حتى 12 جيجابايت. سعة التخزين الداخلية: حتى 1 تيرابايت. البطارية: 4,100 مللي أمبير ساعة. ميزة الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare. نظام التشغيل: أندرويد Android 9.0 Pie. السعر: يبدأ من 20,600 جنيها مصريا. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S10e الشاشة: مسطحة Full HD+ Flat Dynamic بقياس 5.8 بوصة من نوع أموليد AMOLED (438ppi) بنسبة 19:9، ونسبة الشاشة من جسم الهاتف 91.6%. المعالج: كوالكوم Qualcomm 855 (أو سامسونج إكسينوس Exynos 9820) بحسب الدولة التي سيصدر فيها الهاتف. الكاميرا الخلفية: مزدوجة مع خاصية الثبات البصري للصورة. الكاميرا الأمامية: بدقة 10 ميجابكسل. وزن الهاتف: 150 جرام. الرامات: 6 جيجابايت. سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت. البطارية: 3,100 مللي أمبير ساعة. ميزة الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare. نظام التشغيل: أندرويد Android 9.0 Pie. السعر: حوالي 16 ألف جنيه مصري.

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