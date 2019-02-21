تكنولوجيا: واي فاي 6 وبصمة ألتراسونيك.. ما الجديد في هواتف سامسونج جالاكسي الجديدة؟!

في مؤتمرها، الذي نظمته مساء أمس في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كشفت سامسونج Samsung عن هواتف جالاكسي Galaxy S10 الجديدة، والتي فتحت سامسونج في نفس اليوم باب الحجز المسبق لها، وحددت يوم 8 مارس القادم موعدا لشحن الهواتف لعملائها.

وأضافت سامسونج عددا من الميزات الجديدة في الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتفها الذكية جالاكسي إس Galaxy S، التي تليق بالاحتفال بمرور 10 سنوات على إصدارها لهواتف جالاكسي.. فما هي المميزات التي تقدمها سامسونج في هواتف جالاكسي S10 الجديدة؟!

شاشة “أموليد” AMOLED ديناميكية

تدعي سامسونج أنها تقدم أفضل شاشة للهواتف في العالم، في هواتفها جالاكسي S10 الجديدة، وأن لديها أفضل نسبة تباين في صناعة الهواتف الذكية، وأن دقة الألوان وتقنية التقليل من الضوء الأزرق الضار للعينين ليس له مثيل في أي من شاشات الهواتف التي يقدمها المنافسون!

مستشعر البصمة بالموجات فوق الصوتية

يتميز مستشعر البصمة بالموجات فوق الصوتية (ألتراسونيك) Ultrasonic عن مستشعرات البصمة التقليدية في قراءته الدقيقة لبصمات الأصابع بتقنية ثلاثية الأبعاد، بدلا من مجرد التقاط صورة ثنائية الأبعاد لها، ويفيد ذلك في إمكانية فتح البصمة مهما كانت اصبعك متسخا أو مبللا.

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3 عدسات

أضافت سامسونج عدسة واسعة للغاية، إلى العدستين التي سبق وقدمتهما في هاتفها S9 العام الماضي، فأصبح لهاتف جالاكسي Galaxy S10 ثلاث عدسات خلفية، تتيح التقاط المناظر الطبيعية والصور العريضة بكل وضوح.

ويمكن لهاتف جالاكسي S10 تسجيل مقاطع الفيديو بجودة HDR10+، للمرة الأولى في العالم كما تقول سامسونج، وهي التقنية التي تعمل على توسيع نطاق الألوان الذي تلتقطه الكاميرا بشكل كبير.

الشحن اللاسلكي العكسي

يمكن شحن أي جهاز يتوافق مع هاتف ساموسونج جالاكسي S10، مثل ساعات جالاكسي الذكية أو سماعات جالاكسي بودز، عن طريق وضعه على ظهر الهاتف، ليقوم بالشحن لاسلكيا بفضل تقنية الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare من سامسونج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن شحن أي جهاز متوافق من الهاتف، أثناء وضع الهاتف في الشاحن الكهربائي، وبذلك يشحن الهاتف نفسه، ويشحن الجهاز المتوافق معه في نفس الوقت، أي أنك لن تحتاج سوى لحمل شاحن الهاتف فقط معك أثناء السفر.

واي فاي 6

تعد هواتف سامسونج جالاكسي S10 الأولى في العالم المتوافقة مع تقنية الاتصال اللاسلكية “واي فاي 6” WiFi 6، الأسرع والأكثر أمانا في الاتصال، وإن كان الأمر سيحتاج إلى أجهزة توجيه (راوتر) جديدة تدعم “واي فاي 6” للاستمتاع بهذه الميزة.