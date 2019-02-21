تكنولوجيا: كاميرا جالكسي S10 تتضمن وضع مخصص لإنستجرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة Galaxy S10 أمس خلال مؤتمر Unpacked، إذ كشفت عن جميع المواصفات والميزات القادمة مع هذه المجموعة. ومن بين الميزات التي كشفت عنها سامسونج؛ تعاونها مع شركة انستجرام لإحضار “وضع انستجرام” الجديد إلى تطبيق الكاميرا.

وعلى ما يبدو، فإن تطبيق الكاميرا في مجموعة Galaxy S10 سوف يحتوي على وضع مضمن مخصص لصور انستجرام، والذي يتيح لك إضافة الملصقات والموسيقي إلى صورك ومن ثم مشاركتها في قصتك مباشرةً.

كما سيكون بإمكانك أيضًا إضافة الوسوم أو النصوص أو حتى استخدام أدوات التحرير الخاصة بإنستجرام لتعديل صورك الشخصية دون الحاجة إلى فتح تطبيق انستجرام.

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