آبل تُصلح مشكلة الخصوصية في Group FaceTime، ولكن الأخطاء لا تزال موجودة

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أسبوعين، تم إكتشاف أن ميزة محادثات الفيديو الجماعية Group FaceTime في أجهزة آبل تعاني من خلل سمح للمستخدمين بالإستماع إلى المستخدمين الآخرين على الرغم من أنهم لم يقوموا بالرد على المكالمة. ومنذ ذلك الحين، قامت شركة آبل بإطلاق تحديثًا لنظام iOS يقوم بإصلاح هذا الخلل، ولكن للآسف بالنسبة لمستخدمي FaceTime، فيبدو أن هذه الميزة لا تزال تعاني من بعض المشاكل.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع MacRumors، فيبدو أن العديد من المستخدمين قاموا في منتديات هذا الأخير بمناقشة خلل يمنعهم من إضافة المزيد من المستخدمين إلى محادثات FaceTime. عندما يحاولون القيام بذلك، فهم يكتشفون أن زر ” إضافة شخص ” يظهر باللون الرمادي. يعني ذلك أنك إذا كنت تحاول بدء محادثة جماعية Group FaceTime، فسوف تحتاج إلى بدء المكالمة مع جميع الأشخاص الذين تريد أن يشاركوا في المحادثة، بدلا من القدرة على إضافتهم في وقت لاحق.

سبق لشركة آبل أن قامت بتعطيل خاصية Group FaceTime في الوقت الذي كانت تحاول فيه العمل على إصلاح مشكلة الخصوصية، ولكن يبدو أنه على الرغم من أنه تم إصلاح الخلل، فإن خاصية Group FaceTime لم تعد إلى حالتها السابقة. تقول شركة آبل أنها على علم بالمشكلة وأنها غير متأكدة متى سيتم إصلاحها.

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على أي حال، وكما قلنا سابقًا، فإن الحل البديل هو أنك ستحتاج إلى التأكد من إضافة جميع الأشخاص الذين تريدهم في المحادثة منذ البداية، ولكن نأمل أن يتم توفير الإصلاح لهذا الخلل في المستقبل القريب.

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