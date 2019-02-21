هاتف iQOO الأول سيصل رسميًا في اليوم الأول من شهر مارس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo في وقت سابق من هذا الشهر بالكشف عن علامة تجارية فرعية جديدة تدعى iQOO. لم تكشف هذه الشركة عن أي هاتف حتى اليوم، ولكن في النهاية نشرت إعلانًا دعائيًا على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تؤكد فيه أنها ستقوم بالكشف عن هاتفها الذكي الأول في اليوم الأول من شهر مارس المقبل. وتقول العلامة التجارية الفرعية الصينية الجديدة أننا سنرى ” وحشًا داخليًا ” في الحدث الذي سيقام بمدينة شنتشن الصينية.

سيكون هاتف iQOO هو ” الأقوى على الإطلاق ” إذا كان بإمكاننا الوثوق بمحتوى الصورة. نحن نعلم بالفعل أنه سيضم 12GB من الذاكرة العشوائية، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، وبطارية تدعم الشحن بسرعة تصل إلى 44 واط بفضل تقنية الشحن السريع التابعة للشركة والتي تحمل إسم FlashCharge علمًا أن هذه هي ثاني أسرع تقنية للشحن في العالم بعد تقنية SuperVOOC التي تسمح بشحن بعض هواتف Oppo بسرعة 50 واط. وبغض النظر عن ذلك، فقد تأكد أيضًا أن هاتف iQOO القادم سيضم قارئ بصمات الأصابع في الشاشة، وسيستخدم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

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كانت الشائعات السابقة تشير إلى أن هاتف iQOO القادم سيكون عبارة عن هاتف ذكي قابل للطي، ولكن بعد كل يوم نزداد يقينًا بأن هاتف iQOO الأول سيكون عبارة عن هاتف ذكي عادي موجه في الأساس لعشاق الألعاب ومزود ببطارية ضخمة بسعة 4000mAh، وثلاث كاميرات في الخلف.

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