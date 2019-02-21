الإعلان رسميا عن رقاقة الذاكرة العشوائية LPDDR5، وتعد بالمزيد من السرعة والكفاءة في إستهلاك الطاقة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت JEDEC أو Solid State Technology Association للتو عن رقاقة الذاكرة العشوائية LPDDR5 الجديدة التي تَعِد بتحسين الأداء والكفاءة في إستهلاك الطاقة في الهواتف الذكية المستقبلية.
وبالمقارنة مع رقاقة LPDDR4، فإن رقاقة الذاكرة العشوائية الجديدة LPDDR5 تَعِد بمعدل نقل بيانات يرتقي من 3200MT/s إلى 6400MT/s. هذه الرقاقة الجديدة تأتي كذلك مع بنية مُجمعة في أربع مجموعات ومعمارية محسنة تقوم بنقل البيانات بسرعة تصل إلى 51 ميغابايت في الثانية.
من أجل الكفاءة في إستهلاك الطاقة، تم تزويد الرقاقة الجديدة بوضع ” النوم العميق ” جنبا إلى جنب مع ميزات مثل Data-Copy و Write-X. وبالنسبة للميزة الأولى، فهي تقوم بنسخ البيانات من دبوس واحد إلى آخر دون نقل المعلومات إلى الباقي. من ناحية أخرى، تلغي ميزة Write-X الحاجة إلى إرسال البيانات من المعالج إلى رقاقة LPDDR5 أثناء نقل البيانات. ويقال بأن ذلك سيحد من إستهلاك الطاقة بشكل كبير.
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