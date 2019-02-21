انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على آخر هواتف سامسونغ من "غالكسي إس 10" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 02:22 مساءً - كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن أحدث هواتفها الذكية من فئة "غالكسي إس"؛ حيث جاءت بثلاث نسخ جديدة: "غالكسي إس 10" و"إس 10 بلس" و"إس 10 إي"، وذلك خلال مؤتمرها "Samsung Galaxy UNPACKED 2019" في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

من أهم مزايا الهواتف الجديدة إضافة 3 كاميرات خلفية وكاميرتين للسيلفي، والبصمة داخل الشاشة، والشحن السريع واللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

وجاءت مواصفات الهواتف الجديدة كالتالي:

1- "غالكسي إس 10"

تأتي شاشة الهاتف من نوع "سوبر أموليد"، ويبلغ قياسها "6.1 بوصة"، وبدقة "QHD+" مع دعم "HDR10".

ويعمل "غالكسي إس 10" بنظام تشغيل "أندرويد 9.0" مع واجهة "One UI"، وبمعالج "سناب دراجون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي "6 غيغابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "128 غيغابايت".

الهاتف يحمل ثلاث كاميرات خلفية بدقة "12-12-16 ميغابكسل"، وكاميرتين لالتقاط السيلفي بدقة "8-10 ميغابكسل".

"غالكسي إس 10" تعمل بطاريته بسعة "3400" مللي/أمبير، ويبلغ سعره 900 دولار أمريكي.

2- "غالكسي إس 10 بلس"

تأتي شاشة الهاتف من نوع "سوبر أموليد"، ويبلغ قياسها "6.4 بوصة"، وبدقة "QHD+" مع دعم "HDR10".

ويعمل "غالكسي إس 10 بلس" بنظام تشغيل "أندرويد 9.0" مع واجهة "One UI"، وبمعالج "سناب دراجون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي "6-8-12 غيغابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "128 - 512 غيغابايت - 1 تيرابايت".

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يحمل الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة "12-12-16 ميغابكسل"، وكاميرتين لالتقاط السيلفي بدقة "8-10 ميغابكسل".

"غالكسي إس 10 بلس" تعمل بطاريته بسعة "4100" مللي/أمبير، ويبلغ سعره 1000 دولار أمريكي.

3- "غالكسي إس 10 إي"

تأتي شاشة الهاتف من نوع "سوبر أموليد"، ويبلغ قياسها "6.1 بوصة"، وبدقة "FHD+" مع دعم "HDR10".

ويعمل "غالكسي إس 10 إي" بنظام تشغيل "أندرويد 9.0" مع واجهة "One UI"، وبمعالج "سناب دراجون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي "6 غيغابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "128 غيغابايت".

ويحمل الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة "12-12 ميغابكسل"، وكاميرا لالتقاط السيلفي بدقة "8-10 ميغابكسل".

"غالكسي إس 10 إي" تعمل بطاريته بسعة "3100" مللي/أمبير، ويبلغ سعره 750 دولاراً أمريكياً.

وتعتزم "سامسونغ" طرح هواتفها الجديدة بدءاً من 8 مارس المقبل.

هاتف قابل للطي

من جهة أخرى، قالت شركة سامسونغ الأربعاء، إنها ستطلق في أبريل هاتفاً ذكياً قابلاً للطي مع تطبيقات من "فيسبوك" و"ألفابت" مصممة خصوصاً للهاتف الجديد.

وقال مسؤولون في "سامسونغ" إن هاتف "غالكسي فولد" سيبلغ سعره 1980 دولاراً أمريكياً عندما يُطرح للبيع في السادس والعشرين من أبريل.