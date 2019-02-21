- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إصدار جديد لتطبيق خرائط جوجل على منصة iOS يجلب للمستخدمين ميزة جديدة في زر “Follow”، الذي يتيح متابعة مستمرة للمواقع المفضلة للمستخدم.
تتيح جوجل الآن لمستخدمي Google Maps متابعة المواقع والأماكن المفضلة لديهم بشكل مستمر من خلال زر مخصص تقدمه جوجل في تطبيق iOS بعنوان “Follow”.
ومن خلال ميزة “Follow” يمكن للمستخدم البحث عن المطاعم التي تم إفتتاحها حديثاً على سبيل المثال، أو أي أماكن مميزة جديدة حيث يمكن النقر على زر “Follow”، كما يمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدم بأحدث الأخبار حول الأحداث القادمة في هذه الأماكن، أو العروض المقدمة حديثاً، حيث تأتي الأخبار الحديثة في تبويب For you.
أيضاً يمكن الآن للكثير من العلامات التجارية والأماكن المميزة حول العالم الحصول على الكثير من المتابعين لأحدث العروض، والفعاليات المقدمة وذلك من خلال تطبيق Google My Business.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تحديث خرائط جوجل يجلب زر Follow في تطبيق iOS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.