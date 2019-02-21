تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسميا عن هواتف جالاكسي S10 الجديدة.. تعرف على أسعارها

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كشفت سامسونج Samsung رسميا عن هواتف جالاكسي S10 الجديدة، وذلك في المؤتمر الذي عقدته مساء أمس في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وكشفت سامسونج عن 4 هواتف ذكية من طراز جالاكسي، وهي جالاكسي Galaxy S10 وجالاكسي Galaxy S10+ وجالاكسي Galaxy S10e وجالاكسي Galaxy S10 5G.
وفتحت سامسونج بالفعل باب الحجز المسبق للهواتف الجديدة بدءا من يوم الإعلان، 20 فبراير 2019، على أن يبدأ شحن الهواتف للعملاء في 8 مارس القادم.
أسعار هواتف سامسونج جالاكسي الجديدة
– سعر هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S10 = حوالي 18,350 جنيها مصريا.
– سعر هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S10+ يبدأ من (حوالي 20,600 جنيها مصريا).
– سعر هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S10e =حوالي 16 ألف جنيها مصريا.
ألوان هواتف سامسونج جالاكسي الجديدة
تقدم سامسونج مجموعة متنوعة من الألوان في هواتفها الذكية الجديدة، فسوف يتاح هاتف جالاكسي Galaxy S10+ بألوان الأسود السيراميكي والأبيض السيراميكي، بينما ستتاح جميع الهواتف الذكية الجديدة بألوان الأخضر المتدرج والأبيض المتدرج والأسود والأزرق والأصفر الكناري.
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