تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسميا عن هواتف جالاكسي S10 الجديدة.. تعرف على أسعارها

كشفت سامسونج Samsung رسميا عن هواتف جالاكسي S10 الجديدة، وذلك في المؤتمر الذي عقدته مساء أمس في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشفت سامسونج عن 4 هواتف ذكية من طراز جالاكسي، وهي جالاكسي Galaxy S10 وجالاكسي Galaxy S10+ وجالاكسي Galaxy S10e وجالاكسي Galaxy S10 5G.

وفتحت سامسونج بالفعل باب الحجز المسبق للهواتف الجديدة بدءا من يوم الإعلان، 20 فبراير 2019، على أن يبدأ شحن الهواتف للعملاء في 8 مارس القادم.

أسعار هواتف سامسونج جالاكسي الجديدة

– سعر هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S10 = حوالي 18,350 جنيها مصريا.

– سعر هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S10+ يبدأ من (حوالي 20,600 جنيها مصريا).

– سعر هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S10e =حوالي 16 ألف جنيها مصريا.

ألوان هواتف سامسونج جالاكسي الجديدة

تقدم سامسونج مجموعة متنوعة من الألوان في هواتفها الذكية الجديدة، فسوف يتاح هاتف جالاكسي Galaxy S10+ بألوان الأسود السيراميكي والأبيض السيراميكي، بينما ستتاح جميع الهواتف الذكية الجديدة بألوان الأخضر المتدرج والأبيض المتدرج والأسود والأزرق والأصفر الكناري.