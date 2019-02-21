تكنولوجيا: Meizu تعقد مؤتمر في 6 من مارس للكشف عن هاتف Note 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Meizu إعلان تشويقي يؤكد على موعد مؤتمرها القادم في 6 من شهر مارس، للكشف عن هاتف Note 9 الذي رصد في العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية.

ظهر هاتف Note 9 في تسريبات TENAA مؤخراً التي كشفت عن الكثير من مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي من Meizu، واليوم أطلقت الشركة إعلان تشويقي من خلال حسابها الرسمي على Weibo يؤكد على 6 من مارس للكشف الرسمي عن الهاتف.

ويعد هاتف Note 9 أحد الإصدارات المتوسطة من شركة Meizu، حيث يأتي بشاشة 6.2 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 675 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزينية 62 أو 128 جيجا بايت.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Note 9 بعنوان Meizu M9 في بعض الأسواق، كما يتميز بواجهة Flyme 7 OS التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie.

ويضم هاتف Note 9 كاميرة خلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر أخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

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