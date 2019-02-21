Nokia 6 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie، وNokia 8 يتلقى نفس التحديث في المزيد من البلدان

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا تمامًا، فقد بدأت شركة HMD Global Oy اليوم بإصدار تحديث Android 9 Pie الرسمي والمستقر للهاتف Nokia 6. وبطبيعة الحال، هذا التحديث لن يصل إلى كافة المستخدمين في جميع البلدان حول العالم اليوم، ولكن من المفترض أن يصل إلى الجميع في غضون بضعة أيام أو بضعة أسابيع كحد أقصى.

في الوقت الراهن، يقال بأن تحديث Android 9 Pie متوفر حاليًا للهاتف Nokia 6 في كل من أستراليا والهند وأمريكا اللاتينية والإمارات العربية المتحدة علمًا أن التحديث متوفر في هذه المناطق عبر الهواء ويبلغ حجمه 1.7 جيجابايت. وكما سبق وأشرنا، فمن المفترض أن يصل هذا التحديث لملاك الهاتف Nokia 6 في المزيد البلدان في قادم الأيام. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر فبراير.

وبغض النظر عن الهاتف Nokia 6، فقد أكدت لنا شركة HMD Global Oy اليوم كذلك أنها قامت بإطلاق تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 8 في المزيد من البلدان، بما في ذلك الهند ورومانيا وهولندا علمًا أن هذا التحديث شق طريقه إلى العديد من البلدان منذ عدة أسابيع.

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