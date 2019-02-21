شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف حيوان من زواحف ما قبل التاريخ وسط الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من الباحثين الدوليين حفريات لزواحف تشبه حيوان خلد الماء (بلاتيبوس)، يعود تاريخها لنحو 250 مليون سنة، فى مقاطعة "هوبى" بوسط الصين.

وقال قائد فريق الباحثين "تشنغ لونغ"، وهو أيضا عالم الحفريات فى مركز ووهان التابع للهيئة الصينية للمسح الجيولوجى – في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الحفريات تعود لنوع من الزواحف البحرية يبدو أنها كانت تعتمد على الحواس اللمسية لصيد الفريسة فى الغسق أو الظلام.

وأضاف لونغ، أن الحفريات المكتشفة لحيوان لديه أربع زعانف وشفرات مثلثية، وطول جسده يبلغ 70 سنتيمترا، مع رأس صغير وعينين باتساع حوالى سنتيمتر واحد فقط، وهو ما يرجح أنه لم يعتمد على الرؤية للصيد.

وأكد "لونغ" أنه تم أيضا استبعاد إمكانية استخدام السمع فى الصيد لأن الصوت ينتقل فى الماء بسرعة تبلغ خمسة أضعاف سرعته فى الهواء، ومن ثم يصعب على الحيوانات ذات الرؤوس الصغيرة تحديد المواقع من خلال الصوت، ولم تظهر فتحات الأنف أى تخصص، ما يعزز احتمال استخدام حاسة الشم فى الصيد .

وأشار "لونغ" إلى هذا النوع من زواحف ما قبل التاريخ كان يمكنه أن يحرك رأسه إلى اليمين أو اليسار ويأكل الروبيان أو غيرها من اللافقاريات مثل الجمبري بعد اتصاله بها.

ويعد هذا الحيوان أقدم الحيوانات السلوية المعروفة، وهي مجموعة تضم الطيور والزواحف والثدييات، التي تستخدم حاسة غير البصر للعثور على فريستها.