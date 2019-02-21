تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة لهاتف Nokia 9 PureView المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريبات مصورة واضحة لتصميم هاتف Nokia 9 PureView من شركة HMD، الذي يأتي بإعدادات خماسية للكاميرة الخلفية، حيث رصدت التسريبات في تغريدة على تويتر.

رصدت أحدث التسريبات المصورة لهاتف Nokia 9 PureView في تغريدة نشرت مؤخراً على تويتر، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في مؤتمر الشركة الذي يعقد يوم الأحد المقبل خلال فعاليات برشلونة المنتظرة.

تصميم Nokia 9 PureView يظهر في التسريبات المصورة بشكل واضح جداً، مع إطار بحجم كبير في الجهة العلوية والجهة السفلية للهاتف، أي أن هذا الإصدار لن يأتي بتصميم النتوء العلوي للكاميرة الأمامية.

كما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات خماسية، مع مستشعر laser AF، ومستشعر PDAF إلى جانب فلاش LED، ويضم الجزء السفلي من الهاتف مكبرات grill الصوتية، ويدعم الهاتف منفذ USB C، كما يعد هاتف Nokia 9 أول إصدارات HMD الذي يأتي دون مدخل 3.5مم بعد هاتف Nokia 8 Sirocco.

ومن المقرر أن يدعم الهاتف برنامج Android One، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويتميز هاتف Nokia 9 PureView بشاشة AMOLED، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال أيام.

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