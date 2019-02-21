شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من جوجل لـ فيس بوك.. هكذا سهلت التكنولوجيا التبرع لضحايا الكوارث والمشردين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن التبرعات فى عصر التكنولوجيا أصبحت "أون لاين"، فيمكنك أن تتبرع عبر حسابك على الفيس بوك أو من خلال انستجرام، وكذلك يمكنك استخدام الباركود والبلاى استور فى توصيل تبرعاتك لمن تريد أن تصل لهم بسهولة وبشكل مباشر، هذا كله أصبح ممكنا ويتم تطبيقه حاليا مع ضحايا الكوارث والمشردين.

ونرصد عدد من الخدمات الخاصة بالتبرعات الالكترونية وفقا لما قدمته شركات التواصل الالكترونية مؤخرا.

التبرع بـ"ضغطة زرار" على فيس بوك

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أداة جديدة تتيح لمستخدمى الموقع جمع التبرعات للأعمال الخيرية والمشاركة فى القضايا، التى يريدون دعمها، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الاخبارية، ويوفر الموقع هذه الخدمة مجانا وبشكل مباشر، وذلك من خلال زرا جديدا إلى نافذة الموقع باسم "دونيت" أو "تبرع" ليتيح طريقة سريعة وغير معقدة لجمع التبرعات، كما تتيح لمؤسسات مواجهة الكوارث الوصول مباشرة إلى البيانات العامة فى الموقع.

التبرع عبر "بلاى ستور"

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، أتاحت شركة جوجل لمستخدمى هواتف أندرويد ميزة جديدة من خلال متجر "بلاى ستور"، والتى تساعد التبرع من المؤسسات غير الربحية فى الولايات المتحدة، وتتنازل جوجل عن رسمها التقليدى البالغ 30٪ للتطبيقات وعمليات الشراء.

ولن تقتصر الخدمة على الولايات المتحدة فقط بل سيتم تزويد المتجر بهذه الميزة فى كل من " كندا والمكسيك وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا وإيطاليا وتايوان وإندونيسيا".

كما وفرت شركة جوجل أيضا خدمة أخرى من خلال مساعدها الافتراضى Google Assistant ، حيث أتاحت القدرة على التبرع للمؤسسات الخيرية المعتمدة بكل سهولة عبر أمر صوتى فقط، حيث لا تستغرق العملية أكثر من لحظات فقط.

"الباركود" .. أحدث طرق التبرع

ووفقا لما ذكرته شبكة الـ"BBC" البريطانية، فإن الباركود أصبح وسيلة جديدة لمساعدة الأشخاص المشردين فى الحصول على المزيد من التبرعات من خلال باركود يرسل عليه المتبرع بدلا من الأموال "الكاش"، وهو حل لمشكلة البريطانيين بسبب اعتمادهم معظم الوقت على البطاقات والهواتف المحمولة للدفع.

ووفقا لموقع "اندبندنت" البريطانى، يمكن للمارة استخدام هواتفهم الذكية لإرسال الأموال إلى صندوق مقيد مخصص للمشردين وكل شخص منهم يمتلك حسابا داخل هذا الصندوق يتلقى من خلاله التبرعات، وسيتمكن المتبرعون أيضًا من معرفة المزيد عن ظروف المشرد من خلال ملف شخصى على الإنترنت يظهر عند مسح الباركود.

مزايا يوتيوب فى فعل الخير

قدم موقع " YouTube" أيضا بعض هذه الطرق لجمع التبرعات مع مجموعة من الأدوات الجديدة، والتى تشمل ميزة تحمل اسمYouTube Giving، وتتضمن خيارات لجمع التبرعات وإطلاق الحملات المختلفة، وتتيح ميزة جمع التبرعات فى حملة الصندوق الخاص لإنقاذ الحيوانات.

ويشرح YouTube طريقة تسمىSuper Chat for Good، والتى ترسل بشكل أساسى جميع تبرعات المستخدمين أثناء البث المباشر إلى منظمة غير ربحية يختارها المنشئ.

انستجرام تدخل سباق الخير قريبا

تطبيق "انستجرام" يطور حاليًا ملصقًا جديدًا لجمع التبرعات بشكل مباشر، بعد طرحها على موقع "فيس بوك" منذ فترة.

وقد كانت الحملات تستخدم الروابط لتحويل المستخدم لصفحة جمع التبرعات، لكن مع الملصق الجديد فى انستجرام سيكون الأمر أكثر سهولة، إلا انه لا يمكن الجزم بإطلاقه قريبًا حتى الآن.