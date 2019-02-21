شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز تضمن الأمان.. ازاى تتجنب اختراق إيميلك فى 6 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمليات الاختراق فى ازدياد يوما عن الآخر، وفى أى لحظة أنت معرض لعملية هجوم على بريدك الإلكترونى، دون أن تعلم أحيانا أو أن يتغير الباسورد الخاص بك، لذلك عليك أن تتعلم بعض الخطوات التى تحمى نفسك بها وتتجنبك أن يحدث لك ذلك، والتى نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع " Askleo" الالكترونى:

• استخدم كلمات مرور قوية لا يمكن تخمينها، ولا تشاركها مع أي شخص.

• لا تقع في محاولات التصيد الاحتيالي "الفيشينج" عبر البريد الإلكتروني، التى تطلب كلمة المرور الخاصة بك وتكون صفحات وهمية غير حقيقية.

• لا تضغط على الروابط في البريد الإلكتروني غير المتأكد منها بنسبة 100٪، لأنه تقودك العديد من محاولات الخداع إلى مواقع مزيفة تطلب منك تسجيل الدخول ثم سرقة كلمة المرور الخاصة بك عندما تحاول ذلك.

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• إذا كنت تستخدم شبكة اتصال WiFi، فتعلم كيفية استخدامها بأمان.

• حافظ على تحديث نظام التشغيل والبرامج الأخرى على جهازك، وقم بتشغيل أدوات مكافحة البرامج الضارة الحديثة.

• تعلم استخدام الإنترنت بأمان.

عليك اتخاذ الإجراءات بشكل مطلق حتى لا يحدث ذلك لك أبدا وتكون محمى من أى اختراقات فى المسقبل.