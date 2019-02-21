شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من وصفات الطعام لنتائج المباريات.. هكذا يعتمد العالم على محرك بحث جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر جوجل من أكثر المحركات التى يلجأ إليها مستخدمو مواقع الإنترنت، حيث يستخدمه الجميع للاستفسار عن مختلف النواحى الحياتية أو للبحث عن معلومة أو مطعم أو حدث.

وسلط موقع gadgetsnow التقنى، الضوء على المجالات الأكثر بحثا، والأكثر فائدة التى يمكن البحث عنها باستخدام جوجل:

مواعيد عرض الافلام:

ما عليك سوى كتابة "أوقات عرض الأفلام" وسيوفر لك بحث جوجل قائمة الأفلام التى يتم عرضها فى دور السينما القريبة منك

الأحداث المحلية:

إذا كنت تريد معرفة مهرجان الطعام أو الأحداث الثقافية التى تحدث فى مدينتك ، فبإمكانك البحث على الفور عن كل ذلك. على سبيل المثال ، إذا كتبت "مهرجان الطعام" ، فستدرج خدمة بحث جوجل جميع المهرجانات التى تحدث حولك.

بمجرد البحث عن وصفة ، سيظهر مربع على قائمة بأفضل المواقع التى تحتوى على وصفة مطابقة لبحثك.

النتائج الرياضية والمباريات:

إذا كنت تريد معرفة نتائج مباريات مانشستر يونايتد الأخيرة على سبيل المثال، فكل ما عليك فعله هو كتابة "مانشستر يونايتد" وسيقوم محرك بحث جوجل بإظهار النتيجة.

البحث عن وظيفة:

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ميزة مطلوبة لكل الباحثين عن عمل أو الذين يبحثون عن التغيير، فكل ما عليك سوى كتابة "وظائف قريبة مني" وسيقوم محرك جوجل، يجلب جميع الوظائف المتاحة من حولك.

الكليات / الجامعات:

لأولئك الذين يبحثون عن معلومات حول الكليات، كل ما عليهم هو كتابة اسم الكلية، ليظهر بحث جوجل بالمعلومات الأساسية عن الجامعات / الكليات.

بدلاً من الذهاب إلى موقع ويب للتعرف على الأمراض والأمراض الشائعة ، يجلب بحث جوجل كافة هذه المعلومات.

بدلاً من زيارة موقع ويب محدد لتحويل العملات ، يجب على كل شخص كتابة اسم العملة. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد حساب 500 دولار إلى الروبيات ، فما عليك سوى إدخال "USD إلى INR" وإدخال المبلغ.

إذا حجزت رحلة طيران مؤخرًا ، فكل ما تحتاج إليه هو كتابة "رحلات الطيران الخاصة بي" ، وسوف يمنحك بحث جوجل جميع التفاصيل المتعلقة برحلاتك القادمة.

عدد السعرات الحرارية بالمواد الغذائية المختلفة:

اكتب "عدد السعرات الحرارية فى نوع طعام ما" وستحصل على الإجابة الصحيحة فى بحث جوجل.

تعلم كيف تقول الأرقام الضخمة بشكل صحيح

1457890 من الصعب نطقهذا الرقم ، أليس كذلك؟ فما عليك سوى كتابة "1457890 = الإنجليزية" وستحصل على الإجابة فى بحث Google.