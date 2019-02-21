شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تطالب المنظمين الأمريكيين بحظر الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحث شركة كوالكوم، المنظمين التجاريين الأمريكيين على إلغاء حكم حديث وحظر استيراد بعض أجهزة الأيفون، كجزء من معركة طويلة الأمد بين الشركتين.

وتسعى كوالكوم للحظر أملاً فى تسديد ضربة لأبل، قبل أن يبدأ الاثنان معركة قضائية جديدة فى منتصف أبريل فى سان دييجو، بشأن ممارسات ترخيص براءات الاختراع فى كوالكو، إذ تمارس كوالكوم ضغوط على شركة أبل من خلال تحديات قانونية أصغر قبل هذه المعركة القانونية الكبرى، وحصلت على حظر جزئى لمبيعات الأيفون فى الصين وألمانيا ضد شركة أبل، ما اضطر أبل لشحن الهواتف فقط بشرائح كوالكوم إلى بعض الأسواق.

لكن قد يكون أى حظر محتمل على واردات الأيفون إلى الولايات المتحدة قصير الأجل لأن أبل كشفت خلال الأسبوع الماضى عن تطوير لبرنامج لتجنب التعدى على أحد براءات الاختراع الخاصة بـQualcomm، وطلبت أبل من المنظمين منحها ما يصل إلى ستة أشهر لإثبات أن هذا الإصلاح يعمل.

جدير بالذكر رفعت شركة كوالكوم دعوى ضد شركة أبل فى لجنة التجارة الدولية فى الولايات المتحدة فى عام 2017 زاعمة أن بعض أجهزة الأيفون انتهك براءات اختراع تابعة لشركة Qualcomm والتى تهدف إلى مساعدة الهواتف الذكية على العمل بشكل جيد دون استنزاف بطارياتها.