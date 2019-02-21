شكرا لقرائتكم خبر عن خمس مواد يجب تناولها لمنع تساقط الشعر.. وهذه الأطعمة التي تحتوي تلك المواد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فقدان الشعر واحد من اسوأ الأمور الشائعة في الحياة.

"شونا ويلكنسون"، رئيسة قسم التغذية في مركز "Nutricentre " في الولايات المُتحدة الأمريكية لديها بعض التوصيات حول أنواع المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم لمكافحة تساقط الشعر، والأطعمة الغنية بتلك المواد.

1- السيلينيوم - Selenium

تقول "ويلكنسون": " المكسرات البرازيلية غنية بالسيلينيوم، وهناك العديد من الأطعمة الأخرى الغنية بالسيلينيوم مثل الحبوب الكاملة - مثل الشعير، والقمح، والحنطة السوداء، والأرز البني - كذل الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، واللحوم الخالية من الدهن وبذور دوار الشمس، والمكسرات، مثل البقان واللوز". لكن من الممكن أن تكون البيئة في بعض المناطق فقيرة في المواد المحتوية على "السيلينيوم"، في هذه الحالة من الممكن أن تصبح المكسرات البرازيلية العضوية، أو المكملات الغذائية ذات النوعية الجيدة، وسيلة فعالة لتحسين حالة الشعر.



2- الزنك - Zinc

"المحار، وبذور اليقطين، وجذور الزنجبيل، والجوز، والشوفان، واللوز، واللفت، والثوم، كلها مصادر كبيرة للزنك"، كما تقول "ويلكنسون"، و هي طريقة رائعة للحفاظ على الشعر في حالة جيدة.

3- الأحماض الأمينية - Amino Acids

يمكن العثور على حمض "الليسين" الأميني في خميرة البيرة، والدجاج، ومنتجات الألبان، والأسماك، ولحم الضأن، وجبن البارميزان.

بينما "الميثيونين" يتواجد في الفاصوليا، واللحم البقري، ومنتجات الألبان، والبيض، والسمك، والثوم، والكبد، والبصل، والسردين. وحمض "السيستين" الأميني يتواجد في الفاصوليا، واللحم البقري، وخميرة البيرة، والدجاج، والجبن، وبيض السمك، والثوم، والكبد. بينما "الارجنين" موجود في اللوز، والفول، والكاجو، والشوكولاته، ومنتجات الألبان، والثوم، والفول السوداني .

4- الحديد - Iron

المصادر الأساسية للحديد هي اليقطين، وبذور القرع، والكبد، واللوز، والخوخ، والبنجر، والتمر، والعدس، والبروكلي. كل هذه الأطعمة تساعد في الحفاظ على صحة الشعر.

5- البيوتين - Biotin

يساهم "البيوتين" في الحفاظ على الشعر الطبيعي، حيث يلعب دورًا في إنتاج الكيراتين، ويمكن زيادة نسب البيوتين عن طريق تناول البقوليات ، مثل فول الصويا.

الوجبات الخفيفة المثالية التي تحتوي على البيوتين هي المكسرات، والبذور، مثل الجوز، والبقان، واللوز، وبذور عباد الشمس. ينصح الخبراء بتناول إفطار مصنوع من الشوفان الكامل، مع رشه من المكسرات، والبذور لزيادة كمية "البيوتين"، والحصول على شعر رائع، ولامع.