شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك: سنطلق ميزة القيادة الذاتية الكاملة بالسيارات بحلول نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، فى بيان، الانتهاء من ميزة القيادة الذاتية الكاملة للشركة بحلول نهاية هذا العام، وبحلول نهاية عام 2020، ستمكن ميزة القيادة الذاتية بالسيارات الكهربائية مستخدميها من الاستمتاع بالغفوة في مقعد السائق، بينما تقود السيارة وتصل بمستخدمها إلى الوجهة المطلوبة، حسب ما نقل موقع Wired عن موسك يوم الأربعاء.

وقال موسك: "أعتقد سنطلق ميزة القيادة الذاتية الكاملة هذا العام، وهذا يعني أن السيارة سوف تكون قادرة على العثور عليك في موقف للسيارات، ونقلك والذهاب بك إلى وجهتك دون أى تدخل خلال هذا العام، فأنا متأكد من ذلك".

وحذر موسك من أن الشركة ستحتاج إلى سنة أخرى للوصول إلى النقطة التي تستطيع فيها سياراتها أن تقود نفسها بالكامل.

جدير بالذكر في يناير 2017 قال موسط إن هذه الميزة ستبدأ في الظهور خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، ومع ذلك لم يحدث هذا الأمر.