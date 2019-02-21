تكنولوجيا: سماعة Galaxy Buds اللاسلكية بسعر 130 دولار مع عمر شحن أطول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج عن إصداراها الجديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds التي تأتي بسعر أقل من سماعة ابل AirPods، مع عمر شحن أطول ومجموعة من المميزات الأخرى.

تأتي سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds مع تقنية AKG أو تحسين في صوت محيطي من جميع الإتجاهات، حيث تدعم المستخدم بتجربة صوتية نقية وواضحة جداً، كما يمكن أن تدعم المستخدم في إدارك والإستماع إلى المحيط من حوله، مع الإستماع إلى الموسيقى.

كما تأتي السماعة اللاسلكية مع اثنان من الميكروفونات، لدعم صوتيات واضحة ونقية جداً حتى في البيئة التي تتميز بالضوضاء أو الأماكن الهادئة أيضاً.

وقد أكدت سامسونج أن سماعة Galaxy Buds تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات مع البث عن طريق البلوتوث، وحتى 5 ساعات في المكالمات الصوتية، أيضاً تأتي حافظة السماعة اللاسلكية بعمر شحن يصل إلى 7 ساعات، ويمكن شحن السماعة لفترة 15 دقيقة ليصل الشحن إلى 1.7 ساعة.

سماعة Galaxy Buds تدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي أيضاً عن طريق هواتف Galaxy S10، أو الشحن عن طريق الشاحن اللاسلكي المتوافق مع السماعة.

سامسونج تقدم ميزة تكامل سماعتها اللاسلكية للمرة الأولى مع مساعدها الإفتراضي Bixby، حيث يمكن تنشيط السماعة اللاسلكية عن طريق الأوامر الصوتية لإجراء مكالمة صوتية، أو إرسال رسائل صوتية، أو التحقق من شحن البطارية.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Galaxy Buds بسعر 130 دولار بدءاً من 8 من مارس، كما تقدم بشكل مجاني لطلبات الحجز المسبق لهواتف Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس، وهو عرض لفترة محدودة من سامسونج.

المصدر

اعلان

