تكنولوجيا: ساعة Galaxy Watch Active تأتي من سامسونج بسعر 200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch Active التي تتوفر في الأسواق بدءاً من 8 من مارس بسعر 200 دولار، مع ميزة تعقب وإستشعار ضغط الدم.

إصدار جديد من ساعات سامسونج الذكية كشف عنه اليوم في فعاليات مؤتمرها الذي عقد في سان فرانسيسكو، حيث جاءت ساعة Galaxy Watch Active اليوم بميزة مراقبة وإستشعار ضغط الدم لدى المستخدم، وذلك من خلال تطبيق My BP Lab، كما طورت تقنية الرصد في شاشة الساعة الذكية بالتعاون مع فريق من جامعة كاليفورنيا وأيضاً جامعة سان فرانسيسكو.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بمعايير 5ATM وIP68، إلى جانب MIL-STD-810G لدعم حماية الساعة الذكية ومقاومة الماء والأتربة مع حماية تصميم الساعة.

وتتميز Galaxy Watch Active بقياسات 39.5 في 39.5 مع سماكة 10.5مم، ويصل وزن الساعة دون الأربطة إلى 25 جرام، أيضاً تتميز الشاشة بحجم 1.1 إنش، في شاشة Super AMOLED مميزة بجودة عرض 360 في 360 بيكسل، مع شاشة ملونة بخاصية Always On، مع حماية من زجاج Corning Gorilla.

وتأتي الأربطة بالحجم القياسي 20مم، مع بطارية بقدرة 230 mAh، مع ميزة الشحن WPC عبر شاحن لاسلكي عبر تثبيت الجهة الخلفية للساعة الذكية على قاعدة الشحن مباشرة.

يدعم ساعة Galaxy Watch Active رقاقة معالج Exynos 9110 بسرعة 1.15 GHz، أيضاً تأتي الساعة الذكية بنظام تشغيل Tizen OS 4.0، مع ذاكرة عشوائية 0.75 ججيا بايت رام وسعة تخزين 4 جيجا بايت.

وللإتصال تدعم ساعة سامسونج تقنية البلوتوث 4.2، وWi-Fi b/g/n، وNFC، إلى جانب GPS/Glonass/Beidou/Galileo، كما تتضمن مجموعة من المستشعرات منها مستشعر لقياس التسارع، وأخر لقياس الضغط، وأخر للإضاءة إلى جانب مستشعر جيرسكوب، ومستشعر HR.

وتتوفر ساعة Galaxy Watch Active بأربطة صغيرة متصلة بالساعة الذكية مع أربطة بحجم أكبر تتوفر في صندوق الساعة الذكية، كما يأتي في محتوى الصندوق شاحن لاسلكي.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Galaxy Watch Active الذكية بسعر 200 دولار، مع أربعة إختيارات في الألوان منها الفضي، الأسود، الذهبي الوردي إلى جانب الأخضر، كما توفر سامسونج مجموعة من ألوان الأربطة التي تباع بشكل منفصل عن الساعة الذكية، على ان تكون متاحة في الأسواق في 8 من مارس.

المصدر

اعلان

