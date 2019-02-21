سامسونج تكشف أيضًا عن إسوارات اللياقة البدنية Galaxy Fit و Galaxy Fit e

فاطمة أيت طالب - دبي - بشكل مفاجئ، قامت شركة سامسونج كذلك في الحدث الذي عقدته اليوم بالكشف عن إسوارات اللياقة البدنية Galaxy Fit و Galaxy Fit e، وهي إسوارات اللياقة البدنية التي تم تصميمها من قبل شركة سامسونج لتتبع أنشطة أكثر، وبالضبط نحو 90 نشاط بدءًا من الركض وصولا إلى التجديف مع العلم بأنه تم تصميم كلا الإسوارتين لمقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 متر، ولتكون خفيفة قدر الإمكان، فالإسوارة الأولى تزن 24 جرام، في حين تزن الإسوارة الثانية 15 جرام فقط.

كلا الإسوارتين تأتيان مع مستشعر ضربات القلب، ومع القدرة على تتبع مستويات نومك ومستويات التوتر. ومع ذلك، فهذه الإسوارات لن تعمل بنظام Tizen مثل الساعة الذكية Galaxy Watch Active وبقية الساعات الذكية التابعة لشركة سامسونج، ولكنها لا تزال قادرة على سحب التنبيهات، والأحداث في التقويم، ومعلومات الطقس من هاتفك الذكي.

الفرق الرئيسي بين Galaxy Fit و Galaxy Fit e يكمن في حجم الشاشة، فالإسوارة الأولى تضم شاشة AMOLED بقطر 0.95 إنش وبدقة 120×240 بكسل، في حين تضم الإسوارة الثانية شاشة PMOLED بقطر 0.74 إنش وبدقة 64×128 بكسل.

ووفقا لشركة سامسونج، فقد ذكرت بأن سعر إسوارة اللياقة البدنية Galaxy Fit e سيبلغ 100 دولار أمريكي عندما تصل إلى السوق.