كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “LIY7” تطلق قلما ذكيا بسعة 32 جيجابايت للتخزين

متابعة-سنيار: أنشأت LIY7 قلمًا ذكيًا جديدًا مجهزًا بعدد من الوظائف المفيدة مثل التسجيل الصوتي ومحرك الأقراص وغيرها الكثير.

وقال مطورو القلم، أن الأقلام ضرورية في حياتنا اليومية، وبدلا من شراء العديد منها، يمكن الاكتفاء بقلم واحد ذكي وعملي.

ولا يوجد تثبيت للتطبيق عند توصيل القلم R بموصل من النوع C في الهاتف الذكي، ما عليك سوى العثور على محرك الأقراص في “مدير الملفات” ثم نقل الملفات بين محرك الأقراص والقلم الذكي.

القلم متوافق أيضًا مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية المزودة بمنفذ Type-C.

تم إطلاق قلم R Pen هذا الأسبوع عبر Kickstarter، وتبدأ التبرعات من 45 دولار للقلم الذكي سعة 32 جيجابايت، ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال شهر أبريل 2019.