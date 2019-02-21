تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy Fold القابل للطي بسعر 1980 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري سامسونج اليوم عن هاتفها القابل للطي Galaxy Fold وهو إصداراها الأول من الهواتف الذكية القابلة للطي، والذي يأتي للأسواق بسعر 1980 دولار.

يأتي هاتف Galaxy Fold بحجم شاشة 4.6 إنش عند طي الهاتف حيث يمكن التحكم في الهاتف بيد واحدة، أو بحجم 7.3 إنش مع تمديد الشاشة إلى وضع الجهاز اللوحي، حيث يربط الشاشات فواصل محجوبة في تصميم الهاتف الفاخر، الذي يتوفر بألوان الفضي، الأسود، الأخضر إلى جانب اللون الأزرق أيضاً.

وقد تعاونت شركة سامسونج مع عملاق البحث جوجل لتطوير تطبيقات تتوافق مع شاشة Galaxy Fold القابلة للطي، والتي يمكن أن تتوافق في العمل في وضع الشاشة الصغيرة، وتتطوع للعرض على الشاشة الكبيرة أيضاً، حيث يأتي من بينها تطبيق خرائط جوجل.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج مميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزينية 512 جيجا بايت، حيث تؤكد سامسونج أنه أفضل إصدارات الهواتف الذكية في الأسواق، كما يدعم الهاتف اثنان من البطاريات بقدرة 4380 mAh.

هاتف Galaxy Fold يأتي بعدد 6 كاميرات، منهم ثلاثة من الكاميرات في الجهة الخلفية للهاتف، واثنان من الكاميرات داخل الهاتف، وكاميرة واحدة في الجهة الأمامية.

سامسونج تقدم الهاتف بنموذجين حيث يأتي النموذج الأول من هاتف Galaxy Fold ليدعم شبكات LTE بينما يدعم النموذج الثاني شبكات الجيل الخامس، حيث يبدأ سعر الهاتف من 1980 دولار، على أن يتوفر في 26 من شهر أبريل، كما يتم شحن الهاتف مع سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds.

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