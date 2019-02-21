سامسونج تزيح الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds

فاطمة أيت طالب - دبي - في الماضي، غالبًا ما تقوم شركة سامسونج بالكشف عن سماعات راقية جديدة كلما قامت بالكشف عن هاتف رائد جديد، وهذا العام ليس إستثناءً. ما عدا أنه بدلاً من الكشف عن سماعات AKG جديدة، قررت شركة سامسونج الكشف عن سماعات Galaxy Buds الجديدة في الحدث الذي عقدته للتو بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية والذي كشفت فيه كذلك عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة علمًا أن هذه السماعات اللاسلكية الجديدة تأتي لتحل محل سماعات Samsung Gear IconX 2018 الحالية.

كما أوضحت التسريبات السابقة تمامًا، فقد أصبح من الممكن شحن سماعات Galaxy Buds الجديدة من سامسونج لاسلكيًا بإستخدام هواتف Galaxy S10 نفسها بفضل تقنية الشحن اللاسلكي العكسي التي تأتي بها هذه الأخيرة. وجدير بالذكر أن سماعات Galaxy Buds الجديدة ستتيح لك تشغيل الأغاني لنحو ست ساعات أو إجراء المكالمات لنحو خمس ساعات علمًا أن العلبة تمنحك سبع ساعات إضافية من الإستخدام. وعلى ذكر العلبة، فهي تستطع شحن السماعات بالكامل في غضون 40 دقيقة علمًا أن 15 دقيقة من الشحن ستوفر لك ساعة من الإستخدام. ووفقا لشركة سامسونج، فسماعات Galaxy Buds الجديدة تأتي مع بطاريات بسعة 58mAh في حين تأتي العلبة مع بطارية بسعة 252mAh. وعلى سبيل المقارنة، فقد جاءت سماعات Samsung Gear IconX 2018 مع بطاريات بسعة 82mAh في السماعات نفسها ومع بطارية بسعة 340mAh في العلبة.

سماعات Gaalxy Buds الجديدة تأتي كذلك مع نظام Adaptive Dual Microphones والذي يعتمد على ميكروفون في الداخل وآخر في الخارج، وبالتالي صوتك سيكون مرتفعًا وواضحًا في جميع البيئات. وبالحديث عن التحسينات، فهذه السماعات تأتي كذلك مع ميزة Ambient Sound التي تبقيك في حالة تأهب ووعي بمحيطك من خلال المزج بين ما تستمع له والأصوات المحيطة بك.

لم تشتهر هذه السماعات تمامًا بعمر البطارية. وبالتالي، الإستعانة بتقنية الشحن اللاسلكي العكسي في هواتف Galaxy S10 ليس سوى حل جزئي. سماعات Galaxy Buds ستكون متوافقة مع المساعد الرقمي في هاتفك الذكي، بما في ذلك Bixby في حالة إذا كنت تملك هاتف Galaxy. بإمكانك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة، وكل ذلك من دون لمسك هاتفك.

وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فقد ذكرت شركة سامسونج أن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds ستكلف 150 دولار أمريكي عندما تصل إلى رفوف المتاجر.