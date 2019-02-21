إليكم أسعار ومواعيد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - هواتف Galaxy S10 الثلاثة الجديدة التي أعلنت عنها شركة سامسونج اليوم ستصبح متاحة للطلب المسبق يوم غد الخميس. وستكون متوفرة في المتاجر الفعلية وفي المتاجر على شبكة الإنترنت إبتداء من 8 مارس في عدد من البلدان المختارة. وفي حالة إذا كنت معجبًا بواحد من هواتف Galaxy S10 الثلاثة التي أعلنت عنها شركة سامسونج اليوم وتتطلع لمعرفة أسعارها، فإليك أدناه جدول يكشف عن أسعار جميع الهواتف الثلاثة :

+Galaxy S10 السعر بالدولار الأمريكي السعر باليورو 128GB $1000 €1000 512GB €1250 1TB €1500 8GB/512GB – Ceramic €1260 12GB/1TB – Ceramic €1600 Galaxy S10 السعر بالدولار الأمريكي السعر باليورو 128GB $900 €900 512GB €1150 Galaxy S10e السعر بالدولار الأمريكي السعر باليورو 6GB/128GB $750 €750 8GB/256GB

لاحظ أن الطلبات المسبقة على الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 في بعض البلدان المختارة ستأتي مع سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds كهدية علمًا أن هذه الأخيرة تكلف بشكل منفصل نحو 130 دولار أمريكي. وأما بخصوص الهاتف Galaxy S10 5G، فلن يكون متاحا للشراء حتى فصل الربع، على الأقل هذا ما نعرفه حتى الآن بشأن هذا الهاتف، ولكن من المفترض أن نحصل على المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

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