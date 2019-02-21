فاطمة أيت طالب - دبي - تحتفل شركة سامسونج هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة على إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S Series، وكانت الشركة قد أقامت حدثًا ضخمًا إحتفالا بذلك. من المحتمل أنك تعرف عن Galaxy S10 و +Galaxy S10 و Galaxy S10e و Galaxy S10 5G و Galaxy Fold الآن، ولكن إليك شيئًا ربما لم تكن على علم به.
باعت الشركة الكورية الجنوبية أكثر من ملياري هاتف Galaxy في السنوات التسع الماضية، وبالضبط منذ العام 2010. وتم الكشف عن هذا الرقم من قبل الرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المحمولة في شركة سامسونج، السيد DJ Koh. ومن الغريب أنه تم إطلاق أول هاتف Galaxy قبل ذلك بسنة، ونحن لسنا متأكدين من سبب عدم إدراج الشركة الفترة من 2009 إلى 2010 في رقمها، ولكن على أي حال، يعد هذا إنجازًا مهمًا.
تم إطلاق أول هاتف Galaxy S في العام 2010، وكان ذلك بالتأكيد علامة فارقة في تاريخ الشركة الكورية الجنوبية بسوق الهواتف الذكية. ومع كشف الشركة عن الجيل العاشر اليوم، فمن المؤكد أن أرقام المبيعات ستنمو في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة سامسونج نجحت في بيع 2 مليار هاتف Galaxy في تسع سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.