شركة سامسونج نجحت في بيع 2 مليار هاتف Galaxy في تسع سنوات

فاطمة أيت طالب - دبي - تحتفل شركة سامسونج هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة على إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S Series، وكانت الشركة قد أقامت حدثًا ضخمًا إحتفالا بذلك. من المحتمل أنك تعرف عن Galaxy S10 و +Galaxy S10 و Galaxy S10e و Galaxy S10 5G و Galaxy Fold الآن، ولكن إليك شيئًا ربما لم تكن على علم به.

باعت الشركة الكورية الجنوبية أكثر من ملياري هاتف Galaxy في السنوات التسع الماضية، وبالضبط منذ العام 2010. وتم الكشف عن هذا الرقم من قبل الرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المحمولة في شركة سامسونج، السيد DJ Koh. ومن الغريب أنه تم إطلاق أول هاتف Galaxy قبل ذلك بسنة، ونحن لسنا متأكدين من سبب عدم إدراج الشركة الفترة من 2009 إلى 2010 في رقمها، ولكن على أي حال، يعد هذا إنجازًا مهمًا.

تم إطلاق أول هاتف Galaxy S في العام 2010، وكان ذلك بالتأكيد علامة فارقة في تاريخ الشركة الكورية الجنوبية بسوق الهواتف الذكية. ومع كشف الشركة عن الجيل العاشر اليوم، فمن المؤكد أن أرقام المبيعات ستنمو في المستقبل.