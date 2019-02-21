شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن موعد انطلاق أول بعثة للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن موعد إرسال بعثة من رواد الفضاء إلى كوكب المريخ.

ووفقاً لصحيفة ديلى ميل الأمريكية، قال مدير الوكالة الفضائية ذاتها، جيم برايدينستين، إن البعثة ستنطلق فى منتصف ثلاثينات القرن الجارى، وأنه لابد وأن يجرى الكثير من العمل من أجل ضمان نجاحها.

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وأشار مدير "ناسا" إلى أن كل محاولات الوكالة هى من أجل الحياة على كوكب المريخ ، ولذلك لابد من ضمان كافة الجوانب، وخاصة التكنولوجية ولذلك يستوجب اختبارها على القمر والعمل على تطويرها ليكون بالإمكان استخدامها لاحقا فى المريخ، وأكد ان الوكالة الأمريكية ستتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التجاريين.

جدير بالذكر أن الملياردير الأمريكى "إيلون موسك"، أكد أن سعر تذاكر الذهاب إلى المريخ يمكن أن تصل إلى أقل من 100 ألف دولار فى المستقبل، وهذا يعنى أنك ستتمكن من بيع منزلك من أجل الذهاب فى رحلة إلى الكوكب الأحمر مع أصدقائك.