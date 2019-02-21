كيفية مشاهدة البث المباشر اليوم لحدث سامسونج الذي طال…

تعلن شركة سامسونج بعد طول انتظار مساء اليوم الأربعاء عن الجيل الجديد من هواتف “جالاكسي إس”، وبذلك يُعرف إن كان ما سُرب عنها من معلومات وصور وفيديوهات، والتي كانت كثيرةً جدًا، خلال الأشهر الماضي صحيحة أم لا.

وسوف تقيم الشركة الكورية مساء اليوم حدث الكشف Samsung Galaxy UNPACKED 2019 في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وسوف تُعلن فيه عن هاتفي “جالاكسي إس10” Galaxy S10 و “جالاكسي إس10 بلس”، إلى جانب هاتف ثالث باسم “جالاكسي إس10إي” Galaxy S10E، إن صحت التسريبات السابقة.

وقالت سامسونج في منشور على مدونتها: “يقام هذا الحدث في 20 شباط/فبراير في سان فرانسيسكو وسيقدم للعالم أحدث الإضافات إلى عائلة جالاكسي، ليكشف عن مستقبل مثير للهاتف الذكي حيث تحتفل سامسونج بعشر سنوات من الريادة في الابتكار في مجال الهواتف المحمولة”.

وأضافت الشركة أنه يمكن للجميع مشاهدة الحدث من خلال البث المباشر عبر عدد من المنصات، بما في ذلك مدونتها، وموقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

متى سيُقام الحدث؟

الساعة 11 صباحًا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة PST

الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش

الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 11 بتوقيت أبوظبي

أين يمكنني مشاهدة الحدث؟

يمكنك زيارة مدونة سامسونج الإخبارية Samsung Newsroom أو موقعها Samsung.com أو مدونة سامسونج لأخبار الأجهزة المحمولة Samsung Mobile Press عند بداية الحدث.

يمكنك مشاهدة الحدث من خلال صفحة فيسبوك العالمية Samsung Global على موقع فيسبوك

يمكنك مشاهدة الحدث من خلال صفحة Galaxy Unpacked على موقع تويتر.

عبر يوتيوب: