كوالكوم تعلن عن الجيل الجديد من منتجات الجيل الخامس 5G

أعلنت شركة كوالكوم يوم الثلاثاء عن منتجات جديدة لشبكات الجيل الخامس 5G، وذلك قبيل انطلاق المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر خلال المدة بين 25 و 28 شباط/فبراير الجاري في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان إن الأجهزة الجديدة تشمل مودم الجيل الخامس الجديد “سنابدراجون إكس55 5جي” Snapdragon X55 5G، والجيل الثاني من مودم “راديو الجيل الخامس الجديد” 5G New Radio، والجيل الثاني من أنظمة التردد الراديوي RF التي تستخدم مع أجهزة إنترنت الأشياء التي تدعم شبكات الجيل الخامس.

وأوضحت كوالكوم أن “سنابدراجون إكس55 5جي” الجديد هو مودم مدمج أحادي الشريحة بتقنية 7 نانومتر، وهو متعدد الأوضاع مع دعم شبكات الجوال من الجيل الثاني 2G إلى الجيل الخامس 5G. وهو يدعم الأمواج الميليمترية لـ “راديو الجيل الخامس الجديد” مع توفير سرعات تنزيل قد تصل إلى 7 جيجابت في الثانية وسرعات تحميل بواقع 3 جيجابت في الثانية.

وأضافت الشركة أن مودم “سنابدراجون إكس55 5جي” الجديد صُمم للطرح العالمي لشبكات الجيل الخامس مع دعم جميع حزم الترددات الكبرى. وهو الآن يُشحن إلى الشركات للمعاينة، ويُتوقع أن يُطرح تجاريًا أواخر عام 2019.

ووفقًا لكوالكوم، التي تعد أكبر منتج لأجهزة المودم الخاصة بالاتصالات في العالم، فإن الجيل الثاني من أنظمة التردد الراديوي RF التي تُستخدم مع أجهزة إنترنت الأشياء التي تدعم شبكات الجيل الخامس صُممت للعمل مع مودم “سنابدراجون إكس55 5جي” الجديد، الأمر الذي سوف يسمح باستخدامه في الأجهزة المحمولة لشبكات الجيل الخامس عالية الأداء.

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وقال رئيس شركة كوالكوم، كريستاينو أمون: “نتوقع أن تساهم منصة الجيل الخامس الخاصة بنا في تصاعد الزخم التجاري للجيل الخامس وأن تشغل افتراضيًا جميع عمليات إطلاق الجيل الخامس في عام 2019، وذلك مع التوسع الكبير في الإطلاق العالمي للجيل الخامس”.