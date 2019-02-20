شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عنده جهاز بيعمله الأكل ويختارله الموسيقى.. تفتكر بيت مؤسس فيسبوك عامل إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل أن تعيش فى منزل به مساعد يقوم بخدمتك يتحدث إليك بصوت الفنان القدير مورجان فريمان، أى أن يكون لديك أحد أكثر الشخصيات المحببة أنيسا لك طوال الوقت بفضل التكنولوجيا، هكذا اختار مارك زوكربيرج أن يكون منزله الذكى.

وخلال جولة فى منزل مارك الذكى، وفقا لما ذكره موقع " The-ambient"، يستيقظ زوكربيرج من النوم، ويقوم بتثبيت النظام الذى سماه مارك بـ"جارفيس" في منزله، حيث يستجيب لأوامر الصوت والنص من خلال تطبيق صمم خصيصا لهذا الغرض.



الفنان مورجان فيرمان مع مارك يحدثه عن جهازه المبرمج بصوته

ويعتنى هذا المساعد من خلال نظام " “Crestronالتكنولوجى، بالأضواء والأبواب ودرجة الحرارة فى المنزل، إذ تمت برمجته لتعلم أشياء مفيدة، مثل الأذواق الموسيقية لمارك لتشغيلها له، والتعرف على الفروق الدقيقة في الأوامر.

ويقوم الجهاز بإعداد إفطار مارك حتى قبل أن يصل إلى المطبخ، وذلك ظهر فى أحد المشاهد التى صورها مارك بنفسه فى المنزل وبثها على فيس بوك من قبل، وهو الأمر الذى يوضح مدى دقة هذا الجهاز وطريقة التعامل الذكية داخل منزل مؤسس فيس بوك دون الحاجة إلى العامل البشرى، وبخدمة مميزة بصوت لم يتخيله أحد.