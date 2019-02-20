سامسونج تزيح الستار رسميًا أخيرًا عن هواتف Galaxy S10 بثلاث أحجام مختلفة على مستوى الشاشات

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقدته للتو بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، والتي تتألف من ثلاثة هواتف ذكية بأحجام مختلفة تشمل Galaxy S10 و +Galaxy S10 و Galaxy S10e. وكما أوضحت التسريبات والشائعات السابقة تمامًا، فالهاتف Galaxy S10e هو الأدنى من بين هذه الهواتف الذكية الثلاثة.

من حيث التصميم، فهذه الطرازات الثلاثة من Galaxy S10 تأتي بنفس التصميم تقريبًا، فجميع هذه الهواتف الثلاثة تأتي مع شاشات تضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليمنى من أجل الكاميرات الأمامية وإطار من المعدن، وواجهة خلفية مغطاة بالزجاج. وفي حين يأتي الهاتف +Galaxy S10 مع كاميرتين في الثقب الموجود في الشاشة، فالهاتفين Galaxy S10 و Galaxy S10e يأتيان مع كاميرا أمامية واحدة فقط. وعلاوة على ذلك، في حين يأتي الهاتف Galaxy S10e مع كاميرتين فقط في الخلف، فالهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 يأتيان مع ثلاث كاميرات في الخلف. وبالنسبة لبقية عناصر التصميم، فهي تبقى متطابقة بإستثناء أن الهاتف Galaxy S10e يضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، في حين يضم الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 هذا المستشعر على مستوى الشاشة.

كما هو متوقع تمامًا، هذه الطرازات الثلاثة من الهاتف Galaxy S10 ستضم المعالج Exynos 9820 في بعض المناطق، في حين ستضم المعالج Snapdragon 855 في بعض المناطق الأخرى. وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فالهاتف Galaxy S10e سيكون متوفرًا بالخيارين 6GB/128GB و 8GB/256GB، في حين سيكون الهاتف Galaxy S10 متوفرًا بخيارين وهما 6GB/128GB و 8GB/512GB، والهاتف +Galaxy S10 بثلاث خيارات تشمل 6GB/128GB و 8GB/512GB و 12GB/1TB.

وعندما يتعلق الأمر بالشاشات، فقد إتضح أن الشائعات والتسريبات كانت صحيحة، فقد جاء الهاتف Galaxy S10e مع شاشة Dynamic AMOLED مسطحة بحجم 5.8 إنش وبدقة +FullHD، في حين جاء الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 مع شاشات Dynamic AMOLED منحنية الطرفين بأحجام 6.1 إنش و 6.4 إنش على التوالي علمًا أن شاشات هذين الهاتفين تمتازان بدقة +Quad HD. وعلى ذكر شاشات Dynamic AMOLED، فهي تمتاز بسطوع عالي كما أنها تعد أول شاشة للهواتف الذكية متوافقة مع محتوى +HDR10.

وفيما يخص الكاميرات الخلفية، فالهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 سيأتيان مع ثلاثة كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الثالث علمًا أن الكاميرا الأولى تضم عدسة مقربة بفتحة 2.4 تمتاز بزاوية مشاهدة تبلغ 45 درجة، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة متغيرة 1.5/2.4 وبزاوية مشاهدة عادية، والكاميرا الثالثة عدسة بزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 123 درجة وبفتحة 2.2. وبالنسبة للهاتف Galaxy S10e، فهو سيضم كاميرتين فقط في الخلف، وهي نفسها الكاميرا المزدوجة المستخدمة في الهاتف +Galaxy S9.

جميع هذه الطرازات الثلاثة من Galaxy S10 ستأتي مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، والتركيز التلقائي، فضلا عن القدرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4K. وبالنسبة للكاميرا الأمامية الثانية في الهاتف +Galaxy S10 والتي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، فهي تُستخدم من أجل إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديوهات بالحركة البطيئة، فسوف تصبح هواتف Galaxy S10 الجديدة متقدمة في هذا الجانب أيضًا، فهي ستكون قادرة على التصوير لمدة 0.4s إلى 0.8s بدلا من 0.2s إلى 0.4s.

ونظرًا إلى أنها تأتي بأحجام مختلفة، فهذا يعني بأن هواتف Galaxy S10 الجديدة تأتي مع بطاريات بأحجام مختلفة. بالفعل، فقد إتضح أن الهاتف Galaxy S10e يضم بطارية بسعة 3100mAh، في حين يضم الهاتف Galaxy S10 بطارية بسعة 3500mAh، والهاتف +Galaxy S10 بطارية بسعة 4100mAh. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فجميع هذه الهواتف تدعم تقنية الشحن السريع Adaptive Fast Charge، كما أنها تدعم تقنية الشحن اللاسلكي. وعلاوة على ذلك، فهذه الهواتف الرائدة الجديدة من سامسونج تمتاز كذلك بتقنية الشحن اللاسلكي العكسي ” Wireless PowerShare “ والتي تسمح لك بشحن الأجهزة الأخرى مثل سماعات Galaxy Buds الجديدة لاسلكيًا شريطة أن تدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi.

بطبيعة الحال، جميع هواتف Galaxy S10 الثلاثة الجديدة تأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة One UI، ولكنها تأتي بألوان مختلفة، فالهاتف Galaxy S10e سيكون متوفرًا بألوان تشمل الأسود والأبيض والأخضر والأزرق والأصفر، في حين سيكون الهاتف Galaxy S10 متوفرًا بألوان تشمل الأسود والأبيض والأزرق، والهاتف +Galaxy S10 بكل من الأسود والأبيض والأزرق.

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