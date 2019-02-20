شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للمرة الثانية.. إرسال طائرة أسرع من الصوت إلى الفضاء الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول شركة Virgin Galactic إرسال طائرة أسرع من الصوت إلى حافة الفضاء للمرة الثانية، اليوم، حيث أكملت شركة الفضاء المملوكة لريتشارد برانسون أول رحلة فضاء لها في نهاية العام الماضي، وستعيد اليوم طائرتها الفضائية " VSS Unity " إلى الفضاء الخارجى.



الطائرة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضحت Virgin Galactic أنه على الرغم من التحذيرات المعتادة التي تنطبق على جميع الرحلات التجريبية، ومع عدم اليقين بشأن حالة الطقس، إلا أنها سترسل طائرتها إلى الفضاء والتى تمكنت بالفعل من إرسالها سابقا، إلا أنها تأمل في اختبار عوامل مختلفة هذه المرة.

فبالنسبة لهذه الرحلة، سيتم جمع بيانات جديدة وحيوية ضرورية للاختبارات والعمليات المستقبلية، بما في ذلك مركز ثقل المركبات، وسوف تكون الطائرة الفضائية أثقل قليلاً من المرة السابقة، وقريبة من الوزن التجاري الكامل.



الطائرة فى الفضاء

وأضافت Virgin Galactic "بينما نستعد لهذه الرحلة القادمة، فإننا نفعل ذلك بعناية فائقة ونهتم بشكل كبير بالتفاصيل، وكما هو الحال دائمًا، لا توجد ضمانات بأن كل شيء سيخضع للتخطيط أو العمل بشكل مثالي، والأولوية القصوى للفريق هي دائمًا إعادة الطاقم والمركبة الفضائية بأمان".