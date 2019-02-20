"شبورة وارتفاع درجات الحرارة".. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية قادمة

مصراوي - كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسًا شتويًّا جميلًا على جميع الأنحاء نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، لافتًا إلى أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر.



وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيًّا بدايةً من اليوم، حتى تعود إلى المعدل الطبيعي خلال الأيام المقبلة، وتصل درجات الحرارة إلى 20 درجة يوم الجمعة المقبل.



وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية...