فيفو تطلق هاتف V15 Pro بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 32…

أطلقت شركة فيفو الصينية هاتفها الذكي من الفئة المتوسطة Vivo V15 Pro، والذي يأتي مع تصميم جديد تم تطويره بواسطة فيفو وتطلق عليه الشركة اسم Spectrum Ripple، والذي يختلف عن ما رأيناه في الهواتف الذكية ذات التصميم المتدرج الصادرة سابقًا.

وقطعت الشركة شوطًا طويلًا مع مجموعة واسعة من الهواتف الذكية التي تلبي قطاعات الأسعار المختلفة، إذ تعد أول علامة تجارية للهواتف الذكية تجلب أول هاتف ذكي يعمل بمستشعر مدمج تحت شاشة العرض عبر هاتف Vivo X21 الصادر في العام الماضي، كما قدمت خلال نفس العام جهاز Vivo Nex، وهو أول هاتف ذكي يتضمن كاميرا أمامية منبثقة.

وتحاول فيفو من خلال الهاتف الجديد Vivo V15 Pro الجمع بين هذه التقنيات، إذ يتميز الجهاز بشاشة عرض Ultra FullView بقياس 6.39 إنش من نوع AMOLED بدقة 2340×1080 بيكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9، مما يجعلها تحتل ما نسبته 91.64 في المئة من الواجهة الأمامية للهاتف.

وابتعدت فيفو عن النتوء من خلال إضافتها كاميرا أمامية منبثة بدقة 32 ميجابيكسل بمستشعر ISOCELL GD1 من سامسونج بفتحة عدسة f/1.8، والتي تنبثق عند الحاجة إلى التقاط صور سيلفي أو إلغاء قفل الهاتف من خلال التعرف على الوجه.

وتدعم الكاميرا عدة أوضاع مثل Ultra HD و Professional و Time-Lapse Photography و Camera Filter و Bokeh و AI Face Beauty و AR Stickers وأكثر من ذلك.

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كما يتضمن الجهاز الجيل الخامس من تقنية قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت شاشة العرض، وتدعي الشركة أن هذا المستشعر يتميز بكثافة أعلى لبصمات الأصابع وبخوارزميات أكثر تعقيدًا تسمح بوظيفة فتح أكثر أمانًا.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 675 الجديد من كوالكوم، وهو أول هاتف يتضمن هذا المعالج ثماني الأنوية الجديد، إلى جانب 6/8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت من خلال بطاقة MicroSD.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهي مجهزة بمستشعر ISOCELL Bright GM1 من سامسونج بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة f/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة f/2.4 واسع الزاوية 120 درجة من مجال الرؤية، ومستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة f/2.4.

وقامت فيفو بتزويد الهاتف ببطارية بسعة 3700 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع المطورة من قبل الشركة المسماة Dual Engine، والتي تشحن بطارية الجهاز من نسبة 0 في المئة إلى نسبة 29 في المئة خلال مدة قدرها 15 دقيقة عبر منفذ USB-C.

ويعمل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم Funtouch OS 5.0 المبنية على نظام التشغيل أندرويد باي 9، فيما أضافت فيفو ميزة Game Mode 5.0، والتي تعطي الأولوية لأداء اللعبة وتقلل بشكل كبير من عدد الإطارات غير المستخدمة.

ويتوفر الهاتف باللون الأزرق Topaz Blue أو الأحمر Coral Red، ويكلف حوالي 405 دولار أمريكي.