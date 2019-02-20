Huawei nova 4 يخطف الأنظار وينقل التجربة إلى مستوى جديد

تحقق هواتف الفئة المتوسطة ازدهارًا غير مسبوق مع ازدياد الطلب عليها، مما يعني أن قبول فقدان التقنيات المتقدمة مقابل الحصول على جهاز بسعر أقل لم يعد أمرًا ضروريًا، حيث تشهد الهواتف الذكية ضمن الفئة المتوسطة تحسنًا ملحوظًا في عموم جودتها.

وفي الوقت الذي تعرف فيه هواتف هواوي الرائدة كسلسلة هواتف Huawei Mate و Huawei P بتقديمها تقنيات استثنائية إلى سوق الهواتف الذكية في القطاع الرفيع المستوى، فإن سلسلة هواتف نوفا Nova، تعد أحد أكثر الهواتف شعبية في سوق هواتف الفئة المتوسطة.

وقد حققت سلسلة هواتف نوفا ذلك من خلال تلبيتها لاحتياجات جيل الألفية الرقمية وتحقيقها لتطلعات محبي أحدث التقنيات عبر تصاميمها الجميلة وعناصرها البصرية الرائجة.

وتقود هواوي هذا الاتجاه في السوق من خلال هاتف Huawei nova 4، حيث أنها تحرص على جعل التقنيات الأفضل متاحة للجميع.

وأضحت هواوي شركة رائدة في حقل الابتكار بفضل اعتنائها بمشاريع الأبحاث والتطوير، مع إنفاقها 13.23 مليار دولار فقط في عام 2017، وهي تدير الآن 14 مركز بحوث في مناطق مختلفة حول العالم.

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شاشات العرض Punch

طرحت الشركات المصنعة على مدى العامين الماضيين العديد من الأجهزة في السوق بتصميمات مختلفة للشاشة من الحافة إلى الثقب، ومع ذلك لم تتمكن تلك التصميمات من إزالة الإطار المعدني بالكامل، لكن هواوي تمكنت من إزالة أي مناطق غير مستخدمة في الشاشة من أجل منح المستخدمين تجربة عرض طبيعية.

وأصبح لا داعي في هذا العصر والزمان بأن نرضى بجهاز هاتف لا يبدو جميلًا وآسرًا، ولذلك خلقت هواوي الجيل الجديد من تكنولوجيا شاشات Punch المدمجة في هاتف Huawei nova 4، بحيث إذا كنت تبحث عن هاتف يوفر أحدث التقنيات فإن هاتف Huawei nova 4 هو الجواب، فهو يلبي جميع متطلباتكم.

وكما يشير اسم Punch، فقد تم عمل ثقب عبر الشاشة ليلائم الكاميرا الأمامية، مما يعكس مظهر دقيق ومستقبلي لما قد يكون عليه الاتجاه الجديد لشاشات الهواتف الذكية، مع التخلص تماماً من فكرة النتوء أعلى الشاشة.

وراعت عملية التصنيع الدقيقة للشاشة الكبيرة المتميزة ذات السطح السلس والناعم التي تلبي طموحات هواوي التأكد من كمية الضوء التي تمر عبر 10 طبقات من المكونات، حيث تؤدي الطبقات المختلفة على الشاشة إلى امتصاص الضوء، مما يسبب تغير اللون أو الصور الباهتة.

وتعتبر الشاشة بدون إطار بقياس 6.4 إنش الموجودة في هاتف Huawei nova 4 مفيدة جدًا خصوصًا في تجارب الترفيه والتسلية، إذ يحصل المستهلك على شاشة لا يتخللها أي عناصر غير مرغوب بها سواء كنت منغمس في الألعاب أو تشاهد مقاطع فيديو.

وسمح تصميم الشاشة لهواوي بجعل نسبة حجم الشاشة تساوي 86.3 في المئة بالمقارنة مع حجم الواجهة الأمامية للهاتف، الأمر الذي يقدم تجربة عرض طبيعية ومذهلة.

الكاميرا الأمامية

يقدم هاتف Huawei nova 4 تقنيات جديدة ومميزة للمستخدمين من خلال تموضع أصغر كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل في حفرة صغيرة بالقرب من حافة الزاوية العلوية اليسرى، لتتحدى بذلك جميع قوانين التناظر بشكل يخالف بقية الهواتف الذكية.

ووضعت الكاميرا المدعومة بخاصية الذكاء الاصطناعي لتجميل الصور أعلى الهاتف بهدف نقل تجربة التقاط صور سيلفي إلى مستوى آخر كليًا.

ويقال إنه من النادر التقاط صور سيلفي جيدة من المرة الأولى، إذ إنها تتطلب أحيانًا 50 محاولة للحصول على صورة مثالية، ولكن ليس هذا هو الحال مع كاميرا هاتف Huawei nova 4 الأمامية.

وقد أثبتت التجارب أن الناس تميل رؤوسها نحو اليمين عند التقاط صور سيلفي في الوقت الذي ينظرون فيه نحو الكاميرا، لكن مكان تموضع الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف يجعلها على توازي مع طريقة التقاط صور سيلفي التي يتبعها الناس، بحيث يقدم الجهاز زاوية أفضل لصور سيلفي رائعة كل مرة.

فيما يسمح مكان تواجد الكاميرا الأمامية أسفل الفتحة العمياء بقطر عدسة أصغر بقياس يبلغ 3.05 ميليمتر، أي أقل بنسبة 20 في المئة من المتوسط الجاري العمل به في السوق.

ومن خلال الاستفادة من حل محاذاة مبتكر، فقد وصلت هواوي لتصميم بحيث تكون الكاميرا على بعد 0.2 ميليمتر فقط من الشاشة.

وتبرز الكاميرا أجمل تفاصيل المستخدمين بالطرق الطبيعية والحصرية، فمن خلال جعل العيون أكثر إشراقاً وتجميل ظلال العيون وجعل الأنف أكثر استقامة وحدة وتحسين شكل الشفاه، فإن المستخدمين يجدون أنفسهم بصور تعكس أفضل نسخة من أنفسهم.

الكاميرا الخلفية

مع تزايد أهمية التصوير للمستخدمين اليوم، فإنه يجري تصنيف الهواتف الذكية جزئيًا وفقًا لمدى كفاءة أداء الكاميرات، وهو ما دفع هواوي إلى إضافة نظام كاميرا خلفية ثلاثية إلى الهاتف، مما جعل هذا الهاتف ثالث منتج من هواوي يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية مع قدرات الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الجهاز عدسة أساسية بدقة 20 ميجابيكسل مع عدسة ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل لتأثيرات بوكيه، إلى جانب عدسة ثالثة بدقة 16 ميجابيكسل بزاوية تصوير عريضة جدًا تبلغ 117 درجة تسمح للمستخدم بالتقاط صور كاملة للمشهد دون اقصاص أجزاء منه خارج الإطار.

وتسمح الكاميرا بإمكانية التقاط الصور في ظل ظروف الإضاءة المختلفة، بما في ذلك الإضاءة الساطعة جدًا والإضاءة المنخفضة.

وتتميز العدسة الرئيسية بمستشعر رفيع الطراز بقياس بيكسل يبلغ 1 ميكرون مع فتحة عدسة f/1.8، فيما تدعم العدسة الثانوية بفتحة f/2.4 تأثيرات بوكيه الخلفية من خلال تسليط الضوء على جسم ما.

ويعادل أداء العدسة الثانية بدقة 16 ميجابكسل، بعد إجراء التعديلات لتخفيض التشويش، عدسات التصوير الواسعة 17 ميليمتر مع 103 درجة، مما يؤدي بها كي تلتقط معلومات أكثر بمقدار 2.4 مرة بالمقارنة مع العدسات ذات الزاوية الواسعة 78 درجة.

أقصى قدر من الترفيه

حازت مزايا الترفيه على نصيبها من التحسين في هذا الهاتف، إذ صممت ميزات هاتف Huawei nova 4 خصيصًا للمستخدمين الباحثين عن الصيحات المستقبلية وبشكل أساسي عن التصميم الراقي والترفيه والتصوير الفوتوغرافي.

ويتميز هذا الهاتف الذكي بتصميم جريء مما يجعله الخيار الأول للشباب، ولضمان حصول المستخدمين على أفضل تجربة ممكنة، فإن هاتف Huawei nova 4 يدمج رقاقة HiSilicon Kirin 970 القوية من هواوي التي توفر أداءً من الدرجة الأولى.

كما يتضمن الجهاز ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت.

فيما يعزز الذكاء الاصطناعي القدرة على تحرير الفيديو ودعم تجربة الألعاب، حيث يستغل Huawei nova 4 قوة المعالجة على مستوى الجهاز وطاقات الحوسبة مع الذكاء الاصطناعي لوحدة المعالجة العصبية في معالج Kirin 970 لتقديم تجربة تحرير فيديو ذكية وقوية.

ويستطيع المستخدمون تفعيل خيار تحليل الفيديو التلقائي بنقرة واحدة بعد التقاط أي فيديو بالهاتف، حيث تستغل هذه الميزة المبتكرة محرك التسجيل للجماليات الذكية.

ويمكن لهذه الميزة معالجة وتعديل مقاطع الفيديو من خلال احتوائها على 60 ألف نموذج أساسي، فضلًا عن مليون نموذج للوجه تم توليدها من خلال ميزة التعرف على الوجه.

كما يدعم الهاتف الجيل الجديد من وحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo، وتعزز هذه التقنية إلى حد كبير فعالية معالجة الرسوميات في الهواتف الذكية من خلال تحسين سرعة الساعة واستهلاك الطاقة في رقاقة المعالجة.

وتسمح هذه الإمكانيات لجهاز Huawei nova 4 بتوفير تجربة سريعة مع معدل إطار مرتفع حتى في حالات تشغيل التطبيقات الانتجاية والألعاب اليومية المتقدمة التي تتطلب موارد كبيرة بأكبر قدر ممكن من السلاسة، كما أنها توفر أفضل تجارب استخدام من جميع النواحي.

ويأتي الهاتف مزودًا بواجهة المستخدم EMUI 9.0 من هواوي المبنية على نظام التشغيل أندرويد باي 9، مما يسمح للمستخدمين باستخدام تطبيقات التسلية والعمل بكل سهولة من خلال بضع نقرات فقط.

ويتوفر Huawei nova 4 بلونين عصريين هما الأزرق البنفسجي الغامض، والأسود الحالك الكلاسيكي الأنيق.

وفي حال كنت تستمتع بأجواء الليل الرائعة والمليئة بأضواء النيون البنفسجية، فإنك سوف تقع بالتأكيد في حب هذه الألوان، إذ تمنح هذه الألوان الاستثنائية الجهاز المتألق شخصيته الخاصة وتجعله فريدًا من نوعه.