تكنولوجيا: بالخطأ.. إذاعة إعلان تلفزيوني لهاتف سامسونج Galaxy S10 قبل الكشف عنه رسميا

قبل 24 ساعة تقريبا من كشف سامسونج Samsung الرسمي عن هاتفها الجديد، سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S10، تم إذاعة إعلان حول الهاتف عن طريق الخطأ، كانت سامسونج قد أعدته للدعاية للهاتف بعد الكشف عنه.

ووقع في الخطأ محطة تلفزيون نرويجية معروفة، ولم يغير تداركها للخطأ شيئا، بعد أن وجد الإعلان طريقه للنشر على موقع الفيديو الأشهر عالميا “يوتيوب” YouTube.

وظهر في الإعلان طرازي هاتف جالاكسي، جالاكسي S10 وS10+، بتصميمهما عديم الحواف تقريبا، والكاميرا الأمامية المضمنة في ثقب أعلى يمين الشاشة، والعدسة الواحدة في هاتف S10 والمزدوجة في هاتف S10+، ومستشعر البصمة بالموجات فوق الصوتية في الشاشة، والذي يقوم بفتح القفل والسماح بالدخول للهاتف عن طريق لمس الشاشة.

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وكما جاء في الإعلان، فسوف تحتوي هواتف جالاكسي S10 وS10+ على كاميرا خلفية بثلاث عدسات، كما سيدعم الهاتفان خاصية الشحن اللاسلكي العكسي reverse wireless charging، مما يعني إمكانية شحن الأجهزة المتوافقة من هاتفك.

كما كشف الإعلان أيضا لمحة حول أحدث سماعات لاسلكية من سامسونج، وهي سماعات جالاكسي بودز Galaxy Buds، والتي يبدو أن سامسونج ستقدمها هدية مع هواتفها الجديدة.

يذكر أن سامسونج حددت اليوم الأربعاء، 20 فبراير 2019، موعدا للكشف عن هواتف جالاكسي الجديدة S10، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.