انت الان تتابع تفاصيل خبر هل المكسرات مفيدة لمرضى السكري؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 06:47 مساءً - "تناول المكسرات يساعد قلبك"، هذا ما جاء في دراسة أمريكية توصلت إلى أن مرضى السكري الذين يتناولون المكسرات بانتظام ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب مقارنة بنظرائهم ممن لا يأكلونها كثيراً، أو لا يأكلونها على الإطلاق.

ووجدت الدراسة أن مرضى السكري الذين تناولوا 28 غراماً من المكسرات 5 مرات على الأقل أسبوعياً، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 17٪ من أولئك الذين يتناولون المكسرات مرة واحدة في الأسبوع، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبالنسبة لمرضى السكري فإن تناول المكسرات مرة واحدة في الأسبوع يرتبط بتخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 3٪، وانخفاضٍ بنسبة 6٪ في خطر الوفاة بسبب مشاكل في القلب.

وقال "جانج ليو"، وهو باحث في مجال التغذية بكلية "تي.إتش تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد في بوسطن وكبير الباحثين في الدراسة: "توفر هذه البيانات أدلة جديدة تدعم التوصية بجعل المكسرات جزءاً من أنماط الغذاء الصحية من أجل الوقاية من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة بين المصابين بالسكري".

وأضاف ليو أن تناول المكسرات قد يساعد على جعل المكسرات جزءاً من أنماط الأكل الصحي لمنع مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة بين مرضى السكري.

ولزيادة القدرة على التحكم في الدراسة، استخدم الباحثون استطلاعات التقييم الذاتي للنظام الغذائي بمشاركة 16217 رجلاً وامرأة قبل تشخيص مرض السكري وبعده.

وقال إميلو روس، الطبيب في مستشفى برشلونة الذي لم يشارك في الدراسة التي نشرتها مجلة "Research Research": "إن الكمية المثالية هي ما بين 28 و42 غراماً من المكسرات. من الأفضل أن نوصي بمجموعة من المكسرات".

وتحتوي المكسرات على أحماض دهنية غير مشبعة وغيرها من العناصر الغذائية. وهي وجبات خفيفة غير مكلفة وسهلة التخزين وسهلة الحمل عندما تكون في سفر.