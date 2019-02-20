شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور .. لأول مرة "بطريق" أسود بالكامل بسبب طفرة جينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة نادرة تم التقاط صور وفيديو لطائر نادر ومغطى تمامًا بالريش الداكن بسبب طفرة جينية، فلأول مرة يتم اكتشاف بطريق أسود بالكامل في أنتاركتيكا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، يظهر فى اللقطات البطريق واقفاً بين مئات من البطاريق الأخرى، وهو الوحيد الذى ليس لديه بطن بيضاء نتيجة لطفرة جينية نادرة تسمى " melanism"، وتم تصوير هذا المقطع من جانب برنامج الحياة البرية في بي بي سي.



بطريق أسود بالكامل

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "bbc"، فإن البطريق الأسود بالكامل بدا سليمًا ويبحث عن رفيقة بينما يتجمعان معاً من أجل الدفء، والغريب هو أن هذا الأمر تم رصده من قبل ولكن فى أنواع طيور البطريق الملكية، ولكنها نادرة للغاية.

فجميع طيور البطريق الإمبراطور البالغة تتميز بظهر رمادي داكن، وبطن أبيض ناصع ورأس أسود، ولديهم حلقة صفراء ملونة تغطي رقابهم وخديهم، بينما الجزء السفلي من المنقار هو برتقالى ، ولكن يبدو أن هذا الإمبراطور النادر في اللقطات يحتوي على ريش أسود بالكامل باستثناء منقاره السفلي الذي يبقى لونه برتقالي.



بطريق أسود

وقد لاحظ صانعو الفيلم أنه يمكن أن يكون هو الوحيد من نوعه، وأنه عادة ما يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة حتى سن البلوغ مع هذه الطفرة، ولعل بطن البطريق الأبيض الطبيعي يرجع لتمكنه من الاختباء مع لون الجليد الأبيض، مما يجعله أقل وضوحًا للحيوانات المفترسة الكامنة في الماء.