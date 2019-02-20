جهاز Mac Pro الجديد القادم من شركة آبل سيتيح لمستخدميه المحتملين سهولة ترقية مكوناته

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تصميم Mac Pro القديم كحاسوب مكتبي عادي حيث يمكنك فتح الغطاء وإزالة المكونات وترقيتها عند الضرورة. ومع ذلك، قدمت شركة آبل في وقت لاحق تصميمًا جديدًا لجهاز Mac Pro، وهو التصميم الذي يقيد نوعًا ما قدرة المستخدمين على إجراء أي ترقيات كبيرة، وهذا ما أثار إستياء الكثير من المستخدمين الذين يحبون الكثير من قوة المعالجة.

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن جهاز Mac Pro الجديد القادم من شركة آبل سيعيد الشركة إلى نهجها القديم حيث سيكون من السهل على المستخدمين ترقية مكوناته الداخلية. هذا وفقا للمحلل الصيني البازر Ming-Chi Kuo والذي ذكر في مذكرة بحثية جديدة أن Mac Pro القادم من شركة آبل سيتيح للمستخدمين ترقية مكوناتها الداخلية.

لا تزال التفاصيل المتعلقة بهذا الحاسوب غير واضحة في الوقت الراهن، ولكننا نعلم أن شركة آبل تعمل على تجديد تشكيلة Mac Pro. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا هو الحاسوب الذي يتطلع إليه عشاق القوة أم لا. وفي غضون ذلك، قامت شركة آبل بإطلاق iMac Pro، وهو عبارة عن حاسوب مكتبي من فئة الكل في واحد يستهدف عشاق قوة المعالجة الكبيرة.

حصل هذا الحاسوب حتى الآن على مراجعات إيجابية جدًا، على الرغم من أن معظم المراجعين إنتقدوا عدم قدرتهم على ترقية مواصفات الجهاز وسعره الباهظ. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن المحلل Ming-Chi Kuo أوضح بأنه يتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق Mac Pro الجديد في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب شاشة جديدة بحجم 31.6 إنش وبدقة 6K.

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