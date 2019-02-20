انت الان تتابع تفاصيل خبر تصميم أول شاشة كروية مصممة للواقع الافتراضي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 04:47 مساءً - حققت تقنية الواقع الافتراضي (VR) العديد من التطورات في السنوات القليلة الماضية، حيث تعددت استخداماتها من ألعاب الفيديو والترفيه إلى التدريب على الكوارث، أو مساعدة مرضى الأطراف الصناعية على التأقلم مع الأعضاء الجديدة.

لكن ممَّا كان يُعاب عليها اتصافها بالعزلة وعجز مستخدمها عن مشاركة المغامرة مع الآخرين، ممّا يضطره إلى نوع من الوحدة أثناء وجوده في العالم الافتراضي.

لكن بحسب ما نشر موقع "تيكس بلور"، اليوم الثلاثاء، فقد تمكن باحثون كنديون في جامعة كولومبيا البريطانية، من ابتكار جهاز عبارة عن شاشة (VR) على شكل كرة يمكن أن تسمح لمستخدمَين بمشاركة الألعاب معاً داخل العالم الافتراضي.

يستخدم الجهاز الجديد تقنيات معايرة متقدمة لإظهار صورة ثلاثية الأبعاد، خالية من التشويش حتى عند عرضها من زوايا متعددة.

أطلق الباحثون على الجهاز الجديد اسم "كريستال"، وكما هو الحال في اسمه فهو يتكون من شاشة عرض مجوفة بحجم 24 بوصة (600مم)، ومصممة بشكل خاص ومزودة بأربعة أجهزة عرض عالية السرعة وكاميرا واحدة.

ولا ينوي المخترعون الاكتفاء بهذا القدر، فلديهم العديد من التطبيقات الطموحة؛ فهم يعملون حالياً على نظام يضم أربعة مستخدمين، وإضافة العديد من البرامج بدءاً من ألعاب الواقع الافتراضي، إلى الجراحة الافتراضية، وفي الوقت الحاضر فإنهم يركزون بشكل رئيسي على استخدام الكريستال لعقد المؤتمرات عن بعد.

وقال إيان ستافنس، أستاذ علوم الحاسوب في نفس الجامعة: "تخيلوا شخصاً موجوداً عن بعد ينضم إلى اجتماع كأنه في المكان نفسه، إن رؤية وجوه الناس بصيغة ثلاثية الأبعاد أمر رائع".

وأضاف: "لا نقول إن الواقع الافتراضي الكروي سيحل محل الشاشات المسطحة أو سماعات الرأس، ولكننا نعتقد أنه يمكن أن يكون خياراً جيداً لأنشطة الواقع الافتراضي التي لا تزال تريد رؤيتها والتحدث فيها مع الآخرين، سواء كان ذلك في المنزل أو في المكتب، للعمل أو اللعب".