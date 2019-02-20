الكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO القادم، ومن بينها المعالج Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا يوم أمس الهاتف الأول القادم من العلامة التجارية الفرعية الجديدة iQOO التابعة لشركة Vivo، وهذا ما أكد لنا بأن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف كما أنه سيكون هاتفًا موجهًا للاعبين يضم مواصفات تقنية متقدمة جدًا. وبالنسبة لإسم هذا الهاتف، فهو لا يزال مجهولا، ولكن إتضح الآن أنه سيأتي مع المعالج Snapdragon 855، ومع 12GB من الذاكرة العشوائية، وبطارية تدعم تقنية الشحن بسرعة تصل إلى 44W، على غرار بعض الهواتف الذكية التابعة لكل من Huawei و Oppo.

الهاتف الجديد القادم من العلامة التجارية الفرعية iQOO سيضم كذلك ذاكرة داخلية بحجم 256GB، وبطارية بسعة 4000mAh. ليست هناك الكثير من المعلومات حول الكاميرات في الوقت الراهن، ولكننا على الأقل نعرف أنها ستأتي مع وضع Super HDR.





تم الإعلان عن معظم هذه المواصفات من خلال مشاركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، ولكن بعد ذلك، تم نشر مشاركة أخرى تلمح إلى أن الهاتف القادم من العلامة التجارية الفرعية iQOO سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة يعمل على نحو دائم نظرًا لأن الصورة تقول ” يعمل دائمًا، جاهز للبدء “.

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