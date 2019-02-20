شركة ZTE ستقوم بالكشف عن هاتف ذكي متوافق مع شبكات 5G في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يناير الماضي، تعهدت شركة ZTE بإطلاق هاتفها الذكي الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس في النصف الأول من هذا العام. الآن، إتضح أن ذلك سيحدث في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده يوم 25 فبراير بمدينة برشلونة الإسبانية نظرًا إلى أن الشركة الصينية بدأت الآن بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور الحدث الذي ستعقده هناك للكشف عن هاتف ZTE Axon رائد جديد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G علمًا أن هذه الدعوة تأتي مع عبارة ” Axon جديد، هاتف رائد 5G جديد “.

من غير الواضح ما إذا كانت هذه العبارة تشير إلى أنه سيتم الكشف عن هاتف ذكي واحد أو هاتفين. نحن نعلم أن شركة ZTE تعمل على الهاتف ZTE Axon 10 Pro المزود بالمعالج Snapdragon 855، وبالتالي فهذا الهاتف يملك بالتأكيد المؤهلات التي تتيح له دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ومع ذلك، ستقوم معظم الشركات بإطلاق سلسلات منفصلة من أجل هواتفها الذكية الأولى المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، فالشركات المنافسة مثل سامسونج و OnePlus و Huawei و LG وغيرها من الشركات الأخرى ستقوم بالكشف عن هواتفها الرائدة الجديدة وإتباعها بهواتف منفصلة متوافقة مع شبكات 5G. لذلك، هناك إحتمال أن نرى ZTE Axon 10 Pro و ZTE Axon 10 5G أو شيء من هذا القبيل.

وعلى ذكر شركة ZTE، فسوف تقوم علامتها التجارية الفرعية Nubia بالكشف عن هاتف قابل للطي في اليوم 25 فبراير كذلك. وعلاوة على ذلك، فمن المرجح أن تكشف لنا شركة ZTE في نفس اليوم عن هواتف جديدة تعد جزءًا من سلسلة هواتف ZTE Blade Series.

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