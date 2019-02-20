تقرير جديد يؤكد أننا سنرى تشكيلة جديدة من لوحيات iPad هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، قامت شركة آبل بإطلاق جهاز iPad جديد منخفض التكلفة يدعم القلم الإلكتروني Apple Pencil. قامت الشركة لاحقًا بتحديث تشكيلة iPad Pro من خلال تزويدها بتصميم جديد تمامًا مع دعم تقنية التعرف على الوجه Face ID. وفي حالة إذا كانت الشائعات صحيحة، فقد تكون شركة آبل مستعدة أيضًا لترقية جهاز iPad، فضلا عن ترقية iPad Mini.

إعتقد العديد من الأشخاص أن شركة آبل قررت التخلص نهائيًا من تشكيلة iPad Mini نظرًا إلى تركيز آبل الكبير على تشكيلة iPad Pro، ولكن وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فلن يكون هذا هو الحال لأن الشركة ستقوم بالعديد من الإعلانات المتعلقة بلوحيات iPad هذا العام، وبعض هذه الإعلانات ستكون مرتبطة بتحديث iPad المنخفض التكلفة و iPad Mini.

ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فقد ذكر في آخر مذكرة بحثية له أن شركة آبل ستقوم بإطلاق طرازين جديدين من iPad Pro في وقت لاحق من هذا العام، فضلا عن ترقية iPad المنخفض التكلفة، وترقية iPad Mini الذي لم نرى طرازًا جديدًا منه منذ سنوات عديدة.

وبناءً على ما سمعناه حتى الآن، فلن يحصل iPad Mini على تغييرات كبيرة. على الرغم من مرور سنوات عديدة على إطلاق شركة آبل لآخر طراز من iPad Mini، إلا أن الترقية لن تكون كبيرة، لذا لا تكن متحمسًا كثيرًا. ومع ذلك، إذا كنت من محبي حجم iPad Mini وسهولة حمله معك إلى أي مكان، فلا يزال ترقية مواصفاته التقنية أمرًا جيدًا.

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