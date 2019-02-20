شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخصص فريقا من العلماء للبحث عن الكائنات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت وكالة ناسا فريقا من العلماء لتعقب الحياة الغريبة على الكواكب الأخرى، والإجابة عن سؤال "هل نحن وحدنا؟"، إذ تسعى الوكالة الأمريكية لتقديم إجابة علمية قاطعة عن هذا السؤال الذى يحير العالم منذ سنوات طويلة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيعمل خبراء من داخل ناسا جنباً إلى جنب مع أشخاص خارج وكالة الفضاء لتتبع أى علامات على وجود كائنات خارج كوكب الأرض.

وقال تورى هوهلر، الباحث الرئيسى فى كلية الخدمات التقنية للأبحاث والباحث فى مركز أبحاث أميس التابع لناسا فى ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا: "لدينا الآن الخبرة العلمية والهندسية لمعالجة هذا السؤال العميق مع وضوح الأدلة العلمية - ولدينا تجربة رائعة مجتمع العلماء على استعداد لهذا التحدى الكبير".

وأضاف هوهلر: "لكى نمنح أنفسنا أفضل فرصة للنجاح، نحتاج إلى تطوير أدوات واستراتيجيات مصممة خصيصًا لكشف الحياة فى الظروف الفريدة للعوالم الأخرى، والتى تختلف اختلافًا كبيرًا ليس فقط عن الأرض بل أيضًا عن بعضها البعض".