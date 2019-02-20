LG تعلن رسميًا عن الهواتف الذكية LG Q60 و LG K50 و LG K40 قبيل إنعقاد معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن شركة LG ستحتضن حدثًا في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بعد بضعة أيام في مدينة برشلونة الإسبانية، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية قررت إزاحة الستار رسميًا عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة من الفئة المتوسطة تدعى LG K40 و LG K50 و LG Q60.

تقول شركة LG بأن جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تضم معالج ثماني النوى بتردد 2.0Ghz، ولكنها لم تكشف لنا عن إسم المعالج. وبالنسبة للهاتف LG Q60، فهو يضم شاشة بحجم 6.26 إنش وبدقة +HD، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وبالنسبة للكاميرا الثلاثية في الواجهة الخلفية للهاتف، فهي تضم مستشعر أساسي بدقة 16 ميغابكسل، ومستشعر آخر لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر ثالث بدقة 5 ميغابكسل يضم عدسة مقربة. وبالنسبة للكاميرا الأمامية الموجودة في القطع الواضح في الجزء الأوسط العلوي للشاشة، فهي تضم مستشعر بدقة 13 ميغابكسل. وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فهذا الهاتف يضم بطارية بسعة 3500mAh.





أما بخصوص الهاتف LG K50، فهو يأتي مع شاشة بحجم 6.26 إنش وبدقة +HD، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، كما أنه يضم كاميرا مزدوجة في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف LG K40 الثالث والأخير في هذه القائمة يضم شاشة عادية بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع فلاش LED وكاميرا خلفية واحدة بدقة 16 ميغابكسل مع فلاش LED أيضًا.

وجدير بالذكر أن جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وتكنولوجيا الصوت DTS:X 3D Surround Sound التي تعطي تأثير الصوت الثلاثي الأبعاد عندما يتم إستخدام السماعات مع الهاتف، فضلا عن شهادة الصلابة العسكرية MIL-STD 810G. وعلاوة على ذلك، فهذه الهواتف الذكية الثلاثة تأتي بدورها مع زر خاص من أجل المساعد الرقمي Google Assistant.

وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فسوف تقوم شركة LG بعرض جميع هذه الهواتف الذكية لوسائل الإعلام في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في الأسبوع المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية. وللآسف، مواعيد الإطلاق والأسعار لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

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